Прямой эфир

Названа спиртосодержащая продукция, которую не затронут ограничения

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет на продажу в России непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя не скажется на косметике и парфюмерии, содержащей спирт. Об этом заявила президент Ассоциации прямых продаж (в нее входят, в частности, компании-продавцы парфюмерии и косметики) Тамара Шокарева в понедельник, 10 декабря. 

Градус и предупреждение: ФАС за пугающую надпись на бутылках спиртного
Но устрашающие картинки на этикетках — это лишнее, считают в антимонопольной службе

«Мы считаем, что это правильно. Продукция, которую мы реализуем, не может конкурировать ни с какими алкогольными напитками — она несопоставимо выше по цене, чем эти напитки», — приводит ее слова «РИА Новости»

Как подчеркивает эксперт, парфюмерные товары, которые реализует ее ассоциация, не пригодны для употребления внутрь.

Шокарева также обратила внимание, что сейчас на полках российских магазинов уже практически нет суррогатов, поскольку их появление в продаже очень просто отслеживать. Если подобная продукция появляется, то по цене она гораздо ниже той же водки, пояснила она. 

10 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает продавать в розницу непищевую продукцию с содержанием свыше 28% спирта дешевле алкоголя такой же крепости. 

Сейчас минимальная розничная цена для ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) составляет 160 рублей (с НДС и акцизом). За бутылку объемом 0,5 л (напитки крепостью свыше 37% и до 40% включительно) — 205 рублей.

Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров с долей спирта выше 25%, включая средства личной гигиены, парфюмерию, бытовую химию, были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». Отравление «Боярышником», содержащим метиловый спирт, произошло в Иркутске в декабре 2016 года. Общее число пострадавших тогда достигло 123 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы российские регионы с жителями без вредных привычек
Орнитологи рассказали москвичам о правилах поведения с пьяными свиристелями

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017