Названа спиртосодержащая продукция, которую не затронут ограничения

Запрет на продажу в России непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя не скажется на косметике и парфюмерии, содержащей спирт. Об этом заявила президент Ассоциации прямых продаж (в нее входят, в частности, компании-продавцы парфюмерии и косметики) Тамара Шокарева в понедельник, 10 декабря.

«Мы считаем, что это правильно. Продукция, которую мы реализуем, не может конкурировать ни с какими алкогольными напитками — она несопоставимо выше по цене, чем эти напитки», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как подчеркивает эксперт, парфюмерные товары, которые реализует ее ассоциация, не пригодны для употребления внутрь.

Шокарева также обратила внимание, что сейчас на полках российских магазинов уже практически нет суррогатов, поскольку их появление в продаже очень просто отслеживать. Если подобная продукция появляется, то по цене она гораздо ниже той же водки, пояснила она.

10 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает продавать в розницу непищевую продукцию с содержанием свыше 28% спирта дешевле алкоголя такой же крепости.

Сейчас минимальная розничная цена для ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) составляет 160 рублей (с НДС и акцизом). За бутылку объемом 0,5 л (напитки крепостью свыше 37% и до 40% включительно) — 205 рублей.

Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров с долей спирта выше 25%, включая средства личной гигиены, парфюмерию, бытовую химию, были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». Отравление «Боярышником», содержащим метиловый спирт, произошло в Иркутске в декабре 2016 года. Общее число пострадавших тогда достигло 123 человек.