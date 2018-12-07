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Орнитологи рассказали москвичам о правилах поведения с пьяными свиристелями

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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Жители Москвы начали сообщать о валяющихся на земле птицах без признаков жизни. Орнитологи Государственного биологического музея имени Тимирязева пояснили, что пернатые пьяны, и рекомендовали дать им спокойно прийти в себя.

«Красивые птицы с хохолками» обычно лежат рядом с рябиновыми деревьями, говорится в комментарии на странице музея в Facebook. Это свиристели. Рябина — их любимая еда, но из-за перепада температуры ягоды могут забродить прямо на ветках. Печень этих пернатых плохо перерабатывает алкоголь. «Напившись», птицы быстро падают, иногда успев перед этим подраться с сородичами.

Многие подбирают свиристелей с земли и забирают домой, но этого делать не нужно, отметили орнитологи. Через несколько часов птицы «оживут» сами по себе. Чтобы помочь пернатым, их лучше всего перенести в темное укромное место — например, в коробку, чтобы дать спокойно «протрезветь».

В октябре на нашествие пьяных птиц начали жаловаться жители американского города Гилберт (штат Миннесота). Они сообщали, что свиристели и дрозды врезаются в машины и окна зданий и ведут себя неадекватно. Местное полицейское управление пояснило, что пернатые наклевались забродивших ягод, и попросило на них не жаловаться, так как они скоро придут в себя.

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