Сотрудники «Земли леопарда» назвали спасенного рябчика Дошираком

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» выходили сбитого машиной рябчика и выпустили его в дикую природу. Птицу подобрали на дороге и передали специалистам местные жители.

При ударе рябчик получил сотрясение мозга и повредил крыло, поэтому улететь с места аварии не мог. В таком состоянии он мог замерзнуть насмерть или стать жертвой браконьеров, сообщает пресс-служба заповедника.

Специалисты посадили птицу в коробку из-под быстрорастворимой лапши, в честь нее пернатое получило прозвище Доширак. Уже к вечеру рябчик начал приходить в себя, а к утру был готов вернуться в лес. Его увезли подальше от населенных пунктов и выпустили.

В конце сентября леопард Памела, получившая кличку в честь актрисы и зоозащитницы Памелы Андерсон, попала в объектив фотоловушки со вторым котенком. Первый был замечен в 2015 году, рассказал директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк.