Градус и предупреждение: ФАС за пугающую надпись на бутылках спиртного

Появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает» поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сказано в отзыве на депутатский законопроект. Документ за подписью замруководителя службы Алексея Доценко имеется в распоряжении «Известий». Устрашающая надпись должна быть единой для всех производителей. Сегодня они предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но четких требований к тексту нет. Эксперты отмечают, что большего эффекта можно достичь, если сопроводить надпись пугающей картинкой, но в ФАС считают эту меру излишней.

Не вскрывай — убьет

Депутатский законопроект, предполагающий появление на этикетках бутылок со спиртным надписи «Алкоголь убивает», в октябре этого года был внесен в Госдуму. «Известия» ознакомились с отзывом ФАС на этот документ.

В нем сказано, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного. Документ подписал замглавы ФАС Алексей Доценко. 23 ноября бумаги были направлены в Минздрав, который отвечает за разработку проекта отзыва правительства на предложения парламентариев.

алкоголь Депутаты предложили запретить открытую выкладку спиртного на прилавках магазинов, потребителям в таком случае может быть доступен лишь перечень напитков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Группа депутатов во главе с Владимиром Сысоевым (ЛДПР) предложила внести изменения в ст. 11 и 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ).

Сейчас изготовители обязаны информировать потребителей о вреде неумеренных возлияний. Выбор конкретной фразы остается за производителем. Обычно на этикетке располагается следующий вариант предупреждения: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».

Кроме дополнительной надписи депутаты предложили разместить на этикетках устрашающие картинки. Новую надпись и изображения необходимо поместить в рамку черного цвета, следует из законопроекта. Ее суммарная площадь должна занимать не менее 50% от всей этикетки. Также депутаты предложили запретить открытую выкладку спиртного на прилавках магазинов, потребителям в таком случае может быть доступен лишь перечень напитков. Сегодня те же нормы действуют в отношении табачных изделий.

алкоголь Кроме дополнительной надписи депутаты предложили разместить на этикетках устрашающие картинки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В ФАС считают, что дополнение текстовых сообщений рисунками, демонстрирующими возможные последствия злоупотреблений алкоголем, избыточно. «Ранее указанная мера уже была введена в отношении табачных изделий, при этом доказательства ее эффективности до настоящего времени не представлены», — сказано в документе.

Запрет открытой выкладки алкогольной продукции на прилавках служба также не поддержала, так как это увеличит нагрузку на бизнес.

В Минздраве и Минпромторге на запрос «Известий» не ответили. В пресс-службе Минэкономразвития сказали, что предложений и замечаний в части маркировки продукции у ведомства не было.

Картинки страшнее

Введение единой предупреждающей надписи на этикетках бутылок, особенно с крепкими спиртными напитками, заслуживает поддержки, рассказал «Известиям» исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков. Хотя, по его словам, она окажется менее эффективной, если будет состоять только из текста.

— Исходя из результатов нанесения предупреждений на табачную продукцию можно сказать, что наиболее эффективными являются предупреждения в виде изображений, включающих текст, — отметил эксперт. — Это повышает шансы восприятия информации людьми.

алкоголь Эксперты считают, что предупреждения на этикетках помогут заранее проинформировать каждого покупателя о последствиях потребления алкоголя Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Он уверен, что эта мера наряду с другими внесла весомый вклад в снижение потребления табака как среди взрослого населения, так и среди подростков. Если еще в 2004 году сигареты курили 25,4% подростков 13–15 лет, то в последние годы этот показатель составляет 9,3%.

— Здесь не последнюю роль играет элемент дегламуризации продукции за счет размещения предупреждений, что отталкивает современную молодежь от покупки, — подчеркнул Виктор Зыков.

Эксперт добавил, что предупреждения на этикетках помогут заранее проинформировать каждого покупателя о последствиях потребления алкоголя. Возможно, кто-то возьмет паузу и задумается либо даже откажется от покупки или хотя бы от злоупотребления спиртным.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков пояснил «Известиям», что надписи на этикетках не будут эффективными в качестве борьбы с потреблением спиртного. Традиционно для России алкоголь является средством борьбы со стрессом. Поэтому логичнее выбрать другие тактики для достижения результата, уверен эксперт.

алкоголь Надписи на этикетках могут быть не эффективны в качестве борьбы с потреблением спиртного, так как традиционно для России алкоголь является средством борьбы со стрессом Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Однако, по словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, в основном «страшные» картинки на табачных пачках не отпугивают потребителей, они продолжают курить. Поэтому дополнительная надпись на этикетках бутылок со спиртным их вообще не смутит, считает он.

Как писали «Известия», предлагалось снабжать алкогольную продукцию фотографиями пораженных спиртным внутренних органов. Например, мозга, сердца или печени. В мировой практике устрашающие картинки на спиртных напитках не используются. Сегодня на предупредительную надпись о том, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью, отводится не менее 20% этикетки или контрэтикетки. Также на спиртном есть напоминание о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеванием нервной системы и так далее.

Ранее экспертный совет при правительстве предложил ограничить количество магазинов с алкоголем и табаком в зависимости от численности населения региона и его площади. По расчетам специалистов, количество таких торговых точек в России может сократиться в 2,5 раза — примерно до 50 магазинов на 100 тыс. человек.