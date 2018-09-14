Россияне выступили за трезвость

Россияне считают алкоголизм болезнью, требующей медицинского вмешательства, а также серьезной социальной проблемой. Такие данные приводит ВЦИОМ в опросе «Алкоголизм и как с ним бороться», с результатами которого ознакомились «Известия». В качестве мер борьбы граждане назвали запрет продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года (58%), принудительное лечение (38%) и даже введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте (33%). Антиалкогольная политика находит всё больший отклик у общества, отмечают эксперты.

У 37% россиян есть знакомые с алкогольной зависимостью. В близком окружении 43% опрошенных таких людей нет. 20% не смогли ответить на этот вопрос однозначно. «Может, и есть, но мне об этом точно неизвестно», — сообщили они социологам.

В целом отношение к алкоголизму в России негативное. 46% граждан считают, что это болезнь и алкоголикам нужна медицинская помощь. Многие считают это еще и социальной проблемой: 31% респондентов уверены, что «лечить надо само общество», а еще 6% заявили, что алкоголиков следует изолировать. То, что употребление алкогольных напитков — это частное дело каждого, ответили 14% респондентов.

Существующие законодательные меры, направленные на уменьшение потребления алкоголя, 41% опрошенных считают недостаточными и слишком мягкими. Еще 32%, напротив, уверены, что они такие, как нужно. И лишь 8% назвали их чрезмерно жесткими.

58% россиян поддерживают запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года. Одобряют пропаганду трезвого образа жизни — 54%, полный запрет рекламы даже слабоалкогольных напитков — 49%, восстановление вытрезвителей — 44% и принудительное лечение от алкоголизма — 38%.

Кроме того, 37% респондентов позитивно оценивают ограничение продаж алкоголя в утреннее время, столько же — развитие современных методов лечения, в том числе нетрадиционных, и 33% — даже введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии опьянения в общественных местах.

Тему борьбы с алкоголизмом надо рассматривать в комплексе реализуемых государством мер по формированию здорового образа жизни, отметил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин. То есть вместе со снижением потребления никотина, развитием физической активности и формированием культуры питания.

— Охватывая в исследованиях весь спектр этих направлений, мы видим высокий уровень поддержки россиянами государственной политики, проводимой в этом направлении. Сегодня актуально заняться формированием позитивных установок на ведение ЗОЖ, — считает социолог. — Меры ограничительного характера начинают исчерпывать свой потенциал и работать с убывающей отдачей. Хотя кампании по здоровому образу жизни сыграли фундаментальную роль в сломе негативных тенденций.

Алкоголизм как социальная проблема уже много лет волнует людей, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Но сейчас она встает особенно остро, поскольку стандарты и качество жизни выросли.

— Многие люди практикуют ЗОЖ, и столкновение со злоупотребляющими алкоголем соотечественниками становится всё менее терпимым, более неприятным. Сказывается также проводимая государством кампания по пропаганде здоровья и долголетия, запрет на рекламу крепкого алкоголя, демонстрация ролевых моделей, не имеющих ничего общего с вредными привычками. Нетерпимость к алкоголизму — признак цивилизованного общества, — отметил политолог.

Существующие меры законодательной ответственности в области алкоголизма себя исчерпали, полагает руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Надо ужесточить ответственность за использование мошеннических схем незаконной продажи алкоголя.

— Серьезнее наказывать тех, кто продает в неположенном месте и лицам, не достигшим определенного возраста, — заявил эксперт. — Антиалкогольная политика популярна в обществе. Есть ярко выраженная социальная проблема, и люди хотят, чтобы государство решило ее. А когда мы говорим о конкретных инициативах — о «законе 21» или сокращении времени продажи, — это эффективные меры, успешная международная практика. Сегодня во многих развитых странах, например, запрещено продавать алкоголь в выходной день.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 6 сентября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.