Культура пития

Законопроект, запрещающий продажу спиртного выпившим людям, получил отрицательный отзыв от Министерства культуры РФ. В письме ведомства Минздраву (документ есть в распоряжении «Известий») сказано, что покупать и потреблять алкоголь, в том числе в учреждениях культуры, — право дееспособного гражданина и его необходимо учитывать. Отзыв был направлен за два месяца до повреждения нетрезвым посетителем картины Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее. Мнения экспертов по поводу законопроекта разделились. Одни поддерживают запрет на отпуск спиртного пьяным, утверждая, что алкоголь может спровоцировать беспорядки и порчу произведений искусства. Другие считают, что шампанское, например, в антракте — это не пьянство, а ритуал.

Письмо за подписью статс-секретаря — заместителя министра культуры Александра Журавского поступило в Минздрав в конце марта. В пресс-службе Минкультуры «Известиям» подтвердили, что не поддержали законопроект, предполагающий запрет продажи спиртного гражданам в состоянии алкогольного опьянения.

В законопроекте не установлено, кому будет дано право оценивать, пьян посетитель или нет, говорится в отзыве. Также «остаются неясными причины, по которым дееспособному гражданину может быть отказано в реализации его законного права на приобретение алкогольной продукции (например, в антракте при посещении театра)». Минкультуры указало в письме, что считает целесообразным предоставить право продавать алкоголь всем организациям в сфере культуры, «что исключит дискриминационные положения» по отношению как к посетителям, так и к самим организациям.

Сейчас торговля спиртным запрещена во всех учреждениях культуры, кроме концертных, театральных залов и парков, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минкультуры. Запрет алкоголя распространяется на те здания и помещения, где непосредственно осуществляется культурная деятельность, уточнили чиновники.

Вечером 25 мая один из посетителей Третьяковской галереи повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Мужчина рассказал полицейским, что перед тем, как напасть на картину, он выпил водки в кафе при галерее. Позже директор музея Зельфира Трегулова заявила, что все кафе и рестораны на территории галереи принадлежат арендаторам. Она отметила, что будет настаивать, чтобы алкогольные напитки там больше не продавали.

Запрет продажи спиртного пьяным важен в контексте общественной безопасности, отметил сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.

— В ряде стран, например, в Великобритании, Дании, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии, есть нормы о запрете продажи алкоголя лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Если бы такая норма действовала у нас, вполне возможно, повреждения известной картины попросту бы не произошло, — считает эксперт.

Запрет на продажу алкоголя выпившим не нарушает ни конституционных прав человека, ни прав потребителя, полагает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, также поддерживающий введение дополнительных ограничений.

Однако культурологи не столь категоричны. Вандал может навредить произведению искусства, будучи совершенно трезвым, уверен член правления Русского художественного союза Андрей Новиков-Ланской.

— Прийти в оперу и не выпить в антракте шампанского, как это делает весь мир, невозможно. Это аристократическая традиция, ритуал, а не пьянство, — отметил эксперт.

Нет ничего плохого в том, чтобы обсудить с друзьями выставку за бокалом вина, сказал культуролог. Тем не менее он отметил, что при посещении музеев спиртное все-таки потреблять не принято.

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова рассказала «Известиям», что в учреждении спиртные напитки не продаются. По ее мнению, театры и концертные залы — это несколько другое дело, особенно если речь идет о вечерних спектаклях, рассчитанных на взрослую аудиторию.