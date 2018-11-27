Многолетняя выдержка: «закон 21» нашел поддержку у россиян

Большинство россиян полагают, что необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Это следует из опроса ВЦИОМа, с которым ознакомились «Известия». Употребление спиртного приводит к снижению работоспособности и различным болезням, отмечают респонденты. Законопроект о новых ограничениях Минздрав должен представить в 2019 году.

Три четверти россиян (78%) полагают, что алкоголь в России следует продавать только людям, достигшим 21-летнего возраста. Такие замеры социологи ВЦИОМа проводят уже пять лет. Позиция граждан практически не меняется. Например, в 2013 году повышение минимального возраста продажи спиртного поддерживали 76% респондентов, в 2016-м — 77%. Против изменений выступает 21% опрошенных (в 2013 году — 20%).

Также социологи спросили респондентов о том, к каким последствиям приводят алкоголизм и пьянство. Россияне знают реальные случаи из жизни, когда алкоголь становился причиной разводов (44%), потери работы и жилья (42%), бытовых травм (39%), автомобильных аварий (38%), преступлений (33%) и так далее. Злоупотребление спиртным снижает работоспособность и приводит к прогулам (54%), алкоголь разрушительно действует на здоровье (46%).

Ранее сообщалось, что Минздрав в 2019 году представит проект закона о повышении до 21 года возраста, с которого разрешается покупка алкоголя. Международный опыт показывает, что это может снизить ряд негативных социальных последствий — например, снизится количество ДТП с участием молодых людей. До 21 года человек более уязвим «с точки зрения формирования стереотипа рискованного поведения в будущем», заявлял замминистра Олег Салагай.

Введение ограничений положительно повлияет на демографические показатели страны, заявил «Известиям» модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», депутат Госдумы Николай Говорин.

— У молодых людей, употребляющих спиртные напитки, быстро формируется алкогольная зависимость, — отметил депутат. Он согласен, что в России большое количество ДТП со смертельным исходом связано с вождением в состоянии опьянения.

Россияне, по его словам, поддерживают увеличение минимального возраста продажи алкоголя, потому что «правильно оценивают ситуацию». Однако помимо введения ограничений надо «регулярно информировать молодежь о пагубном воздействии алкоголя и вовлекать ее в занятия спортом».

Инициатива о повышении минимального возраста продажи алкоголя — популистская, полагает гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

— Я год изучал этот вопрос в Америке, там с 21 года алкоголь продают. Запрет не работает. У нас купить спиртное можно с 18 лет, но, по сведениям Минздрава, выпивать люди начинают с 13 лет. Проблему надо решать другими способами, — отметил эксперт.

В 2016 году координационный совет при Общественной палате по защите граждан РФ от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости проводил опрос региональных властей, чтобы узнать поддерживают ли в регионах ужесточение антиалкогольного законодательства. 77% опрошенных заявили о готовности принять на региональном уровне так называемый «закон 21».

Шесть регионов — Москва, Калужская, Костромская, Воронежская, Белгородская и Амурская области — идею поддержали при условии, что сначала она будет принята на федеральном уровне.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 23 ноября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек.