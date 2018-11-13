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Не дадут запить: онлайн-продажи алкоголя откладываются

Законопроект Минфина вряд ли будет принят к 2019 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Не дадут запить: онлайн-продажи алкоголя откладываются
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2018-11-12 14:45:08
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Продажи алкоголя в интернете не удастся начать с января 2019 года. Законопроект Минфина об их легализации раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Об этом сказано в отзыве ГПУ, с которым ознакомились «Известия». Эксперты управления сочли, что нововведение расширит рынок сбыта алкоголя: этот подход идет вразрез с госполитикой России по снижению масштабов чрезмерного употребления спиртного. Также не устранены разногласия с другими ведомствами. За оставшиеся 1,5 месяца Минфин не успеет доработать законопроект и внести его на рассмотрение в Госдуму. Вероятно, документ погрязнет в долгих согласованиях, заявил «Известиям» источник в правительстве. 

Раскритиковали и заблокировали

Государственно-правовое управление президента подготовило отзыв на законопроект Минфина о легализации продаж спиртного в интернете. С документом ознакомились «Известия». 7 ноября отзыв был направлен в правительство. В нем сказано, что в представленной редакции ГПУ не поддержало законопроект и его рассмотрение по существу отложено до устранения замечаний и разногласий с другими ведомствами. 

министерство
Министерство финансов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

А это значит: пока конфликтные моменты не разрешатся, проект не будет рассмотрен и согласован. Документ может быть серьезно переработан, либо оппоненты Минфина должны изменить свою позицию. Министерство финансов не успеет доработать законопроект и внести его в Госдуму в 2018 году. Ведомство планировало, что он вступит в силу с 1 января 2019 года. 

Минздрав закрыл доступ спиртному в онлайн
В ведомстве опасаются, что интернет-продажи повысят доступность алкоголя

Как писали «Известия», ранее категорически против продаж алкоголя в Сети выступил Минздрав. В ведомстве посчитали, что интернет-продажи повысят доступность спиртного. 

Источник «Известий» в правительстве отметил, что законопроект вернули для нахождения компромисса.

— Каким образом это будет сделано, неизвестно. Скорее всего, документ погрязнет в согласованиях, по нему очень трудно найти компромисс, — уверен он.

В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что отзыв ГПУ в ведомство не поступал.  

Планировалось, что первый этап продаж спиртного в Сети стартует уже с начала 2019 года. Начать хотели со слабоалкогольных напитков: пива, пивных напитков, сидра и медовухи, вина и шампанского с защищенным географическим упоминанием и защищенным наименованием места происхождения. С 2020 года к ним должны были присоединиться остальные вина, а также крепкие напитки. Минфин рассчитывал, что реализация инициативы «переведет» 90% нелегального рынка розничной продажи алкоголя в легальное поле. А введение лицензирования для этой деятельности позволит оперативно идентифицировать участников рынка вне закона, а затем блокировать их сайты в досудебном порядке.

алко
алкоголь шампанское торговля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Но, как отмечено в отзыве ГПУ, Минфин не привел данных о результатах использования механизма внесудебной блокировки сайтов. Поэтому эксперты управления не смогли оценить его потенциальную эффективность. Целей законопроекта нельзя будет достигнуть на практике без внедрения действенных мер по пресечению незаконного оборота спиртного в Сети, решили в ГПУ.

Также в отзыве сказано, что в законопроекте не установлен эффективный правовой механизм, который позволяет продавцу удостовериться в возрасте покупателя спиртного. Минфин предложил совершать покупки онлайн лишь с помощью банковских карт, а курьерам хотел позволить проверять паспорта клиентов. Хотя Минздрав отмечал, что у курьеров нет правовых оснований уточнять возраст покупателей.

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В ГПУ также обратили внимание на то, что Минфин не предложил работоспособного способа обеспечить запрет на продажи алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени. Хотя ведомство предполагало, что все продажи будут проходить через систему учета ЕГАИС, что дает необходимые гарантии. В итоге, как решили эксперты Государственно-правового управления президента, сохраняются риски реализации неучтенной либо контрафактной алкогольной продукции.

В резюме ГПУ сказано: фактически законопроект создает условия для расширения рынка сбыта спиртного, сокращения ограничений в этой сфере. А значит, и большей доступности такой продукции, в том числе для несовершеннолетних. Такой подход идет вразрез с целями, которые установлены в правительственной Концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголя и профилактике алкоголизма. Один из ее основополагающих принципов — обеспечение приоритета защиты жизни и здоровья граждан по отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка. А также меры по усилению госконтроля за производством и оборотом алкогольной продукции.

алко
алкоголь запрет продажи часы торговля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Продажи спиртного в интернете могут стартовать уже в следующем году

В последние годы государство практиковало ограничительную политику в отношении алкоголя и его продаж, рассказала «Известиям» директор Национального научного центра наркологии (филиал НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава) Татьяна Клименко. По мнению специалиста, эти меры дали положительный результат: заболеваемость (алкоголизм, алкогольные психозы, пагубное потребление) упала на 20–40% за последние семь лет. Также снизилось на 40% потребление спиртного на душу населения — до 10 л (в пересчете на чистый спирт) в 2017 году.

Полученные положительные результаты должны привести к увеличению продолжительности жизни, полагает Татьяна Клименко. Она считает, что цивилизованно употребляющие алкоголь граждане всегда будут стремиться покупать его в хороших и проверенных магазинах, они не станут доверять интернету.

Предложенные Минфином меры по контролю продаж алкоголя по возрасту и времени исчерпывающие, подчеркнул глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Более жестких придумать уже нельзя, уверен эксперт. Он напомнил, что за рубежом спиртное можно купить в интернете по банковской карте в момент заказа алкоголя. Никаких ограничений по времени на Западе нет.

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