Цены на крепкий алкоголь выросли на 8% с начала года

Продавцы повысили цены на крепкий алкоголь. С января по июль 2018 года стоимость водки, джина и абсента в России выросла на 6–8%, подорожали также ром и коньяк Об этом «Известиям» сообщили в компании «Такском», которая собирает данные напрямую от онлайн-касс в стране. Между тем акцизы на спиртные напитки в этом году не повышались, правительство решило заморозить их до 2020 года.

В июле средняя цена за бутылку водки составила 207 рублей, что на 8% выше аналогичного показателя в январе. Об этом свидетельствуют данные одного из крупнейших операторов фискальных данных «Такском». Средняя стоимость бутылки джина составила 593 рубля, что на 7% выше, чем в начале года. Также с января на 6% подорожал и абсент, его стоимость в июле составила 320 рублей. На 5% выросла и цена за бутылку рома и коньяка — до 626 и 439 рублей соответственно.

При этом акциз на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9% с начала 2018 года не менялся. Согласно Налоговому кодексу, он составляет 523 рубля за 1 л безводного спирта. Сбор заморожен до 2020 года, тогда он будет повышен на уровень инфляции — до 544 рублей за литр спирта. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году инфляция составит 4%.

Цены на импортные спиртные напитки росли в связи с изменением курса валют, рассказали «Известиям» в X5 retail group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В компании отметили, что наибольшей популярностью у граждан сейчас пользуются тихие и игристые вина, а также бренди.

Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил «Известиям», что на рынке увеличилась доля импортной продукции, стоимость которой оказывает влияние на средние цены на крепкие напитки. По его словам, импортеры, как правило, имеют возможность контролировать стоимость спиртного, так как компании возят в Россию напитки на эксклюзивной основе. По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, за первое полугодие 2018 года импорт крепкого алкоголя (без водки) в среднем вырос на 20%, коньяков (без Армении) — на 10%. Статистических данных за июль еще нет.

На стоимость спиртного также мог повлиять и повышенный спрос со стороны населения. С января 2018 года розничные продажи крепких алкогольных напитков выросли, отметили в Аналитическом центре при правительстве. Согласно данным Росалкогольрегулирования, объем продаж водки в натуральном выражении в январе–июле увеличился на 8% — до 40,1 млн декалитров — по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, коньяка — на 13%, до 6 млн декалитров. Реализация других видов спиртных напитков с объемом спирта свыше 9% увеличилась на 20%, до 2,9 млн декалитров. Хотя в общей структуре розничных продаж алкоголя доля водки снизилась на 1,9 п.п., до 80,9%. Это произошло за счет роста продаж других видов ликероводочных изделий.

Рост объемов реализации спиртных напитков, вероятно, связан с восстановлением потребительского спроса, отметили в Аналитическом центре при правительстве. В июне 2018 года, на который пришлась первая половина чемпионата мира по футболу, были отмечены более высокие темпы прироста продаж водки и коньяка по всем федеральным округам России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.