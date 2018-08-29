Названа самая вымирающая от пьянства страна

Китай возглавил мировой рейтинг по числу смертей от злоупотребления алкогольными напитками, пишет The Global Times, ссылаясь на отчет медицинского журнала Lancet.

Так, в 2016 году от спиртного погибли 59 тыс. женщин и 650 тыс. мужчин. Основная причина смерти сильного пола от пьянства — это кровоизлияние в мозг. Следом идут ишемический инсульт, гипертоническая болезнь сердца и эпилепсия.

Вторую строчку в списке заняла Индия с 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских. Третье место досталось России. В 2016 году жертвами алкоголя стали 43 тыс. россиянок и 180 тыс. россиян.

Как отмечается в исследование Lancet, в мировом масштабе употребление алкоголя было признано седьмым ведущим фактором риска преждевременной смерти и инвалидности в 2016 году.

Ранее ученые развеяли миф о пользе небольших доз алкоголя. Оказалось, что есть явная связь между выпивкой и повышением риска смерти.