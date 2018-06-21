Минздрав поддержал новые ограничения на алкоголь в пластике

Объем пластиковых бутылок, в которых продается алкоголь, следует уменьшить, заявили «Известиям» в Минздраве. Ведомство поддержало инициативу депутатов о запрете полимерной потребительской тары (ПЭТ) для спиртного объемом более 0,5 л к 2020 году. Роспотребнадзор также выступил за новый запрет. Экономический блок правительства против законопроекта парламентариев. К началу июля в правительство должны поступить все отзывы ведомств, и кабмин определится со своей позицией по вопросу введения новых ограничений.

Правительство формирует отзыв на проект, подготовленный группой депутатов во главе с Михаилом Тарасенко о поправках в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). Они предполагают последовательное ограничение объема полимерной потребительской тары (ПЭТ) для спиртного до 1 л к 2019 году и до 0,5 л к 2020 году.

Сейчас в России запрещено производить и продавать алкоголь в ПЭТ-бутылках объемом свыше 1,5 л, это ограничение вступило в силу в 2017 году. По мнению депутатов, новые запреты для ПЭТ будут способствовать деалкоголизации населения. В первую очередь это коснется молодежи, уверены они.

К 6 июля позиции всех ведомств должны быть направлены в правительство, подчеркнул источник в Минфине. Министерства, которые заняты в работе над отзывом правительства, уже высказали свои позиции.

Так, Минздрав поддержал предложенный парламентариями запрет. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. В министерстве считают, что ограничение объема бутылок, в которых продаются алкогольные напитки, позволит уменьшить их потребление и сохранить здоровье граждан. Предложенные меры соответствуют целям и задачам госполитики по уменьшению масштабов злоупотребления спиртным и профилактике алкоголизма среди населения.

— Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения, — сказали «Известям» в Минздраве.

В министерстве сообщили, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опасным злоупотреблением алкоголем считается одномоментный прием более 60 мл этанола для мужчины и более 50 мл этанола для женщины. Это эквивалентно 1,2 и 1 л пива крепостью 5 градусов, напомнили в Минздраве.

За последние 10 лет потребление алкоголя в России сократилось на 40% — до 10 л на душу населения в этаноле, следует из данных Министерства здравоохранения. За эти годы правительство реализовало меры, направленные на деалкоголизацию. Например, запретили продажу спиртного в ночное время, с 23:00 до 8:00. Также ограничили продажу пива в ларьках и павильонах. Плюс к этому практически ежегодно государство повышало акцизы на спиртное и минимальные розничные цены на некоторые его виды. Подобные результаты по сокращению потребления алкоголя высоко оценили в ВОЗ. Ее представители заявляли, что опыт России может быть примером для многих стран.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили «Известиям», что поддерживают все мероприятия, которые направлены на снижение алкоголизации населения страны.

Между тем Минфин дал негативную оценку законопроекту депутатов. В своем отзыве министерство подчеркнуло, что введение нового ограничения потребует существенных инвестиций в переоборудование и замену линий розлива на заводах. Это повлечет за собой закрытие значительного количества средних и малых производств, существенный спад производства и продажи пивоваренной продукции и, как следствие, снижение поступлений от уплаты акцизов. По оценкам участников рынка, потери бюджета могут составить около 30 млрд рублей.

«Кроме того, необходимо учитывать, что порядка 80% полимерной потребительской тары изготавливается на российских предприятиях», — сказано в отзыве ведомства. Поэтому реализация положений законопроекта приведет к снижению объемов производства данных предприятий, а также к сокращению численности работников и налоговых доходов, уверены в Минфине. Кроме того, инициатива скажется на ценах конечной продукции и поспособствует смещению спроса в сторону более крепкого алкоголя, считают в министерстве.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили «Известиям», что ведомство согласовало разработанный Минфином отрицательный проект отзыва на депутатский законопроект.

Поскольку мнения ведомств по этому вопросу разошлись, им придется искать компромиссное решение. Обычно в таких случаях точку ставят на дополнительных совещаниях в правительстве или на правкомиссии по законопроектной деятельности.