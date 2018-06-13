Минфин против запрета на пиво в ПЭТ-бутылках свыше 0,5 л

Запрета производства и оборота алкоголя в пластиковой таре (ПЭТ) свыше 0,5 л. спровоцирует рост цен и поспособствует смещению спроса в сторону крепкого алкоголя, считают в Минфине. Ведомство подготовило отрицательный отзыв на соответствующий законопроект парламентариев. По оценкам производителей, в случае принятия документа бюджет может не досчитаться 30 млрд рублей акцизных поступлений от пивной промышленности.

Законопроект группы депутатов «Единой России» и членов Совета Федерации во главе с Михаилом Тарасенко предусматривает запрет производства и оборота алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 1 л к 2019 году и свыше 0,5 л — к 2020 году. Согласно пояснительной записке, ценовая доступность пива в ПЭТ большого объема способствует алкоголизации населения, в первую очередь — молодежи. Также такой литраж, по мнению авторов законопроекта, влечет дальнейший переход на потребление более крепких напитков либо на комбинирование потребления пива и крепких напитков.

Министерство финансов дало отрицательную оценку инициативе депутатов. Отзыв за подписью замглавы Минфина Ильи Трунина направлен в аппарат правительства и государственно-правовое управление президента 30 мая.

В документе отмечается, что в пояснительной записке нет информации, которая бы свидетельствовала о прямой взаимосвязи потребления спиртного с объемами тары. Плюс к этому не представлено данных о научных исследованиях, которые бы подтверждали необходимость ограничения производства, оборота и розничной продажи алкоголя в ПЭТ более 0,5 л.

В 2017 году в России уже запретили производство и продажу спиртного в ПЭТ-таре объемом свыше 1,5 л, напомнил Минфин. Этот шаг потребовал переоснащения технологическим оборудованием предприятий пивоваренной отрасли. Для введения нового ограничения компаниям необходимы существенные инвестиции в переоборудование и замену линий розлива. Это неизбежно повлечет закрытие значительного количества средних и малых производств, существенное падение производства и продаж пивоваренной продукции, а также снижение акцизных поступлений, считают в Минфине. По оценкам, приведенным в документе, доля полимерной потребительской тары в структуре упаковки на рынке пива составляет не менее 40%. Значительное количество малых пивоварен оснащены линиями для выпуска продукции в ПЭТ.

По мнению Минфина, что введение новых ограничений по объемам ПЭТ приведет к росту цен на пивоваренную продукцию и смещению потребления в сторону более доступных по цене крепких алкогольных напитков, а также замещению легальной алкогольной продукции более дешевой контрафактной. «Учитывая изложенное, законопроект не поддерживается», — резюмировал замглавы ведомства Илья Трунин.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев подтвердил, что в настоящий момент доля ПЭТ составляет около 40% пивного рынка. По его словам, если законопроект депутатов, запрещающий полимерную потребительскую тару свыше 0,5 л, будет принят, это будет равносильно практически полному запрету.

— В пересчете на акцизы потери бюджета могут составить около 30 млрд рублей, не говоря уже о доле, которая будет перераспределена в пользу нелегального и крепкого алкоголя, — добавил Ораз Дурдыев.

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, комментируя «Известиям» отзыв Минфина отметил, что позицию одного ведомства нельзя считать позицией правительства, а отзыв кабмина пока не готов.

Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина пояснила, что 1,5-литровая емкость с пивом 4,5% крепости содержит 67,5 г этанола. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения разовое потребление более 60 г этанола для мужчин и более 55 г для женщин считается к опасным и вредным для здоровья злоупотреблением алкоголем. Таким образом, продажа пива в 1,5-литровой упаковке, вне зависимости от ее материала, опасна, отметила она. Европейский центр исследований алкогольного рынка рекомендует ограничивать объем упаковки пива двумя стандартными порциями алкоголя, что соответствует приблизительно 0,5 л, подчеркнула специалист.