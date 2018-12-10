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Названы российские регионы с жителями без вредных привычек

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Специалисты составили рейтинг регионов России, жители которых не имеют вредных привычек. Оказалось, что большинство из них проживают на Кавказе.

Рейтинг составляли по таким показателям, как потребление алкоголя, наркотиков и курение. Регионами, жители которых в основном ведут здоровый образ жизни, оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Кабардино–Балкария, пишет «РИА Новости». В десятку лидеров вошли Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Саратовская, Смоленская и Волгоградская области.

Россияне, которые более подвержены вредным привычкам, живут в Санкт-Петербурге, на Камчатке, Сахалинской области, Бурятии и Ненецком автономном округе.

25 ноября в России составили рейтинг трезвости регионов. Самыми трезвыми являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

В сентябре стало известно, что россияне считают алкоголизм болезнью, требующей медицинского вмешательства, а также серьезной социальной проблемой.

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