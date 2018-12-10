Названы российские регионы с жителями без вредных привычек

Специалисты составили рейтинг регионов России, жители которых не имеют вредных привычек. Оказалось, что большинство из них проживают на Кавказе.

Рейтинг составляли по таким показателям, как потребление алкоголя, наркотиков и курение. Регионами, жители которых в основном ведут здоровый образ жизни, оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Кабардино–Балкария, пишет «РИА Новости». В десятку лидеров вошли Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Саратовская, Смоленская и Волгоградская области.

Россияне, которые более подвержены вредным привычкам, живут в Санкт-Петербурге, на Камчатке, Сахалинской области, Бурятии и Ненецком автономном округе.

25 ноября в России составили рейтинг трезвости регионов. Самыми трезвыми являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

В сентябре стало известно, что россияне считают алкоголизм болезнью, требующей медицинского вмешательства, а также серьезной социальной проблемой.