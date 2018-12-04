ФАС поддержала появление на бутылках надписи «Алкоголь убивает»

Появление на бутылках со спиртным надписи «Алкоголь убивает» поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Об этом сказано в отзыве на депутатский законопроект за подписью замруководителя службы Алексея Доценко (есть у «Известий»).

В нем сказано, что введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного.

Устрашающая надпись должна быть единой для всех производителей. Сегодня они предупреждают о вреде чрезмерного употребления алкоголя, но четких требований к тексту нет.

Эксперты отмечают, что большего эффекта можно достичь, если сопроводить надпись пугающей картинкой, но в ФАС считают эту меру излишней.

23 ноября бумаги были направлены в Минздрав, который отвечает за разработку проекта отзыва правительства на предложения парламентариев.

Подробнее — в материале «Известий»:

Градус и предупреждение: ФАС за пугающую надпись на бутылках спиртного