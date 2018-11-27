Власти Чукотки раскритиковали национальный рейтинг трезвости, согласно которому регион стал самым пьющим в 2018 году, поскольку статистика не учла запретительные меры по продаже спиртного. Об этом 27 ноября, заявил начальник департамента социальной политики Чукотки Евгений Подлесный.

«Уровень алкоголизма в регионе снижается, но динамика в рейтинге не отражена», — цитирует его ТАСС.

Подлесный добавил, что динамика показывает снижение злоупотребления спиртным, что не отражено в рейтинге трезвости регионов России.

Также он отметил, что эксперты учитывали объем продаж всех видов алкогольной продукции, но не время, тогда как на Чукотке жесткий режим продажи спиртного с 20.00 до 12.00 следующего дня и полный запрет на торговлю в некоторые праздники.

23 ноября главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн отметил, что глинтвейн можно употреблять как лекарство для того, чтобы согреться.