Не полезут в бутылку: спиртное оставят без «страшных» картинок

Депутатскую инициативу об устрашающих картинках на бутылках с алкоголем не поддержали в Минздраве. Это следует из проекта отзыва правительства (есть у «Известий»). Ведомство также против закрытой выкладки спиртного на прилавках магазинов — эти товары нужно продавать в отдельных торговых помещениях. Проект отзыва кабмина готовил Минздрав, его мнение является основным по этому вопросу, таким образом, инициатива парламентариев, скорее всего, будет заблокирована.

Доведут до блокировки

Минздрав выступил против законопроекта группы парламентариев во главе с Владимиром Сысоевым (ЛДПР), которая предложила размещать на бутылках со спиртным надпись «Алкоголь убивает» и «страшные» картинки. А также организовать закрытую выкладку товара. Проект отзыва правительства с негативной позицией ведомства был направлен 28 ноября на согласование в ведомства. Документ подписан замглавы Минздрава Олегом Салагаем.

Проект поправок в ст. 11 и 16 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ) сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Парламентарии предлагали ввести новые обязательства для изготовителей с 1 июля 2019 года. По мнению авторов, эти меры помогут снизить спрос на спиртные напитки. Что станет очередным шагом к оздоровлению нации.

В Минздраве согласились с тем, что необходимо информировать население обо всех медицинских и социальных последствиях от злоупотребления алкоголем. Поэтому особое указание на то, что именно спиртное (напитки с содержанием этилового спирта, например водка и коньяк) наносит вред здоровью, является необоснованным, сказано в документе. Сейчас все производители алкоголя обязаны писать на этикетках о вреде чрезмерного употребления напитков, хотя форму фразы выбирают сами.

Также Минздрав уточнил, что правила маркировки (то есть нанесения на этикетку любых элементов, в том числе картинок) устанавливаются в технических регламентах. А требования, которых нет в подобных документах, не могут носить обязательный характер. Таким образом, невозможно узаконить лишь в России требование о размещении на этикетках «страшных» картинок. Оно должно распространяться только на все страны —участницы ЕАЭС, в которых действуют техрегламенты. Помимо России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Кроме того, Минздрав раскритиковал идею закрытой выкладки спиртного, указав, что алкоголь в принципе должен продаваться в отдельных торговых помещениях. Это позволит покупателям других товаров не видеть бутылки с напитками.

В целом ведомство не поддержало все меры, предложенные депутатами в проекте. «Учитывая изложенное, правительством законопроект в представленной редакции не может быть поддержан», — отмечено в документе.

Федеральная антимонопольная служба уже направила свой отзыв в Минздрав, рассказал «Известиям» начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Дополнение текстовых сообщений на этикетках рисунками, демонстрирующими возможные последствия злоупотребления спиртным, — избыточная мера, считают в ФАС. Более того, в службе полагают, что закрытая выкладка увеличит нагрузку на бизнес и потребует дополнительных затрат на переоборудование торговых залов. Также продавцам придется расширять торговые площади. Кроме того, в условиях жестких требований к рекламе алкогольной продукции формат ее этикетки, выкладка и демонстрация в торговом зале являются одним из элементов, способствующих продвижению брендов на рынки алкогольной продукции. Это позволяет производителям конкурировать не только по цене.

В пресс-службах Минюста и Минсельхоза «Известиям» рассказали, что проект отзыва правительства находится на рассмотрении.

Чрезмерно мягко

Потребители имеют право на справедливую и доступную информацию о последствиях, к которым приводит пагубная привычка к алкоголю, пояснил «Известиям» руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что немногие могут оценить, что означает чрезмерное потребление спиртного, о котором предупреждает население Минздрав. Этот пробел может восполнить размещение «страшных» картинок на этикетках бутылок.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что «никакого смысла размещать «страшные» картинки на бутылках нет». По его мнению, алкоголь и табачные изделия неодинаково влияют на организм человека, последние наносят вред при любом потреблении. Эксперт подчеркнул, что появление аналогичных картинок на пачках сигарет стало сильной антирекламой: с витрин на покупателей смотрели пораженные органы. Но этот эффект не удалось сохранить, так как власти в итоге сделали закрытую выкладку табачных изделий.

Как писали «Известия», ранее предлагалось снабжать алкогольную продукцию фотографиями пораженных спиртным внутренних органов. Например, мозга, сердца или печени. В мировой практике устрашающие картинки на спиртных напитках не используются. Сегодня на предупредительную надпись о том, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью, отводится не менее 20% этикетки или контрэтикетки. Также на спиртном есть напоминание о том, что алкогольные напитки не следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеванием нервной системы и т.д.