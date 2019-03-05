Изменили пену: в России хотят установить минимальную цену на пиво

Минимальная розничная цена на пиво должна начинаться от 35 рублей за 0,5 л. Такие предложения в Минфин направил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, рассказал «Известиям» представитель организации. Минфин в целом поддерживает установление минимальной цены, пояснил «Известиям» глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов. Но подчеркнул: для того чтобы обсуждать размер МРЦ, нужно провести более детальные расчеты. Сейчас в рознице пенное стоит от 30 рублей. Слишком низкая цена на пиво заставляет сомневаться в его качестве и легальности.

Расчет по минимуму

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Организация учитывала затраты на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность, акциз. В итоге получилось, что МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей — размер не учитывает наценку дистрибутора (порядка 10%) и торговой сети. Об этом «Известиям» сообщил представитель союза, уточнив, что эти расчеты уже направлены в Минфин.

По данным ритейлеров, сегодня минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей. В союзе полагают, что МРЦ на пиво поднимет качество продаваемой на рынке продукции. Как пояснил «Известиям» представитель организации, слишком дешевый напиток возможен только в том случае, когда изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований. Например, использует процесс ускоренного созревания пенного. По данным союза, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива на рынке приходится около 10%. Установление МРЦ направлено на то, чтобы убрать такие напитки с рынка.

Пиво Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Введение минимальных цен имеет смысл только с точки зрения ограничения доступности алкоголя, — сказал «Известиям» замглавы Минфина Илья Трунин.

По его мнению, вводить МРЦ бессмысленно для иных целей, в том числе налоговых или если речь идет о легализации рынка.

— Мы в целом за МРЦ, если отладить администрирование, — пояснил «Известиям» глава департамента налоговой и таможенной политики финансового ведомства Алексей Сазанов. — Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены, без проведения детальных расчетов МРЦ вводить нельзя.

Этот вопрос, по его словам, заслуживает внимания в том числе как один из инструментов борьбы с производителями, которые не уплачивают акциза. Необходимо ужесточать и ответственность за торговлю по цене ниже МРЦ. Меры контроля, которые используются сейчас на рынке крепкого алкоголя, например отзыв лицензии, в отношении пива работать не будут, так как розничная продажа этого напитка не лицензируется.

Отрегулировать всё

Ранее Минфин начал разработку постановления правительства, в котором предложено наделить кабмин правом регулировать МРЦ на все категории алкогольной продукции. В том числе и на пиво. В пояснительной записке сказано, что установление минимальных цен — это одна из мер по борьбе с оборотом нелегальной продукции. Более того, она позволит сформировать конкурентоспособную среду на рынке сбыта.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сказали «Известиям», что механизм установления МРЦ на алкогольную продукцию уже показал свою эффективность при использовании совместно с другими контрольными мерами. В ФАС считают, что введение минимальной розничной цены на пиво повысит эффективность госконтроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке. В службе полагают, что регулирование необходимо и в отношении пивных напитков. Размер МРЦ требует совместного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, указали в антимонопольном ведомстве.

Пиво Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Установление МРЦ позволяет исключить возможность появления в торговых объектах продукции по ценам, не соответствующим реальной себестоимости товара, — отметил начальник контрольно-финансового управления службы Владимир Мишеловин. — Это благоприятно сказывается на развитии конкуренции в легальном секторе.

В ФАС добавили, что сейчас эксперты пивной отрасли отмечают значительное увеличение объемов пива и пивных напитков, которые не соответствуют заявленному качеству, однако имеют низкую цену. Это привлекает покупателя и создает высокий спрос на продукцию.

Производители против

Производители пива не поддерживают установление МРЦ. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев сказал «Известиям», что вопрос введения минимальной розничной цены актуален только для тех видов алкогольной продукции, где велика доля нелегального рынка.

— Пиво к такой категории не относится, поэтому введение минимальной розничной цены требует комплексной и взвешенной оценки, — считает он. — Принятие подобного решения будет способствовать уменьшению гибкости в отношении ценового позиционирования и предоставления скидок конечному потребителю.

Для пивоваренной отрасли в введении минимальной розничной цены нет необходимости, заявил «Известиям» вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа компании «Балтика» Алексей Кедрин.

— Минимальная розничная цена не гарантирует присутствия на полке продукции высокого качества и стопроцентную уплату акцизов с нее, — отметил он.

Алексей Кедрин добавил, что еще ни в одной стране установление минимальной цены не увенчалось успехом. А убедительные доказательства того, что эта мера эффективно снижает уровень злоупотребления алкоголем, отсутствуют.

Сегодня в России МРЦ на бутылку водки составляет 215 рублей, бренди — 307 рублей, коньяка — 388 рублей, шампанского — 164 рубля.