Эстонию назвали самой пьющей европейской страной

Эстония стала лидером рейтинга по потреблению спиртосодержащих напитков среди европейских стран. Об этом свидетельствуют результаты исследований экспертов федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает 28 ноября «РИА Новости».

Согласно анализу данных из открытых источников, эстонцы в среднем выпивают 15,35 л спирта в год. Жители Словении, Люксембурга, Дании и Латвии лишь немного отстали от лидера рейтинга.

Меньше всего алкоголя потребляют в Греции (6,52 литра), Италии (7,08) и Швеции (7,18). Также мало пьют на Мальте.

Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев подчеркнул, что по итогу проделанной работы будет сформирован доклад, который впоследствии направят в том числе и в посольства этих стран в России, и в открытые общественные организации, занимающиеся здравоохранением. По его словам, это будет сделано не только «с целью ознакомления, но и для практического применения».

Ранее в ноябре эксперты составили список трезвости регионов России. Наименее пьющими оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, а также Кабардино-Балкария, отмечает «Газета.ру».

25 октября сообщалось, что Саратов возглавил рейтинг самых пьющих городов России. Об этом говорят данные опроса, проведенного одним из маркетинговых агентств. В опросе приняли участие 3250 жителей от 19 до 73 лет из 25 российских городов.