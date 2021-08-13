Пить на поражение: любители спиртного заражаются COVID-19 вдвое чаще

У молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, шансы заразиться коронавирусом почти вдвое выше, чем у их малопьющих или непьющих сверстников, показало исследование американских ученых . Результаты были получены в ходе наблюдения за студентами, живущими в кампусе Индианского университета. Пьющие заражались в 1,89 раза чаще непьющих. Российские эксперты, опрошенные «Известиями», согласны с тем, что неумеренное потребление алкоголя можно считать дополнительным фактором риска заражения COVID-19. При этом социологи зафиксировали повышение интереса к алкоголю со стороны российских студентов в начале пандемии.

Пьющие и непьющие

Ученые из Индианского университета в Блумингтоне (США) исследовали, как неумеренное употребление алкоголя отражается на шансах студентов заразиться коронавирусом, а также на вероятности перенести болезнь с симптомами. Оказалось, что молодые люди, злоупотребляющие спиртным, болеют COVID-19 в 1,89 раза чаще, чем остальные, и на 18% чаще испытывают болезненные последствия инфекции. По мнению авторов исследования, такой эффект от выпивки объясняется как поведенческими, так и физиологическими причинами . Когнитивные изменения, вызванные алкоголем, осложняют соблюдение студентами противоэпидемических правил. Кроме того, спиртное ослабляет врожденный и адаптивный иммунитет и часто является причиной респираторных осложнений.

«Потребление алкоголя — неисследованный, но вполне вероятный фактор риска заражения и передачи SARS-CoV-2», — указали ученые в статье о результатах работы.

Исследование проводили осенью 2020 года на территории кампуса университета, где проживает около 35 тыс. студентов, из которых 7,5 тыс. пригласили участвовать в эксперименте. Из этого числа были выбраны только те, кто на момент начала мониторинга еще не был инфицирован коронавирусом и соответствовал остальным требованиям ученых. Таких оказалось 1027 человек. Из них 736 прошли все этапы наблюдения, входившие в исследование. Их средний возраст составил 20 лет.

Пить на поражение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чтобы выяснить отношение участников исследования к спиртному, им предлагалось пройти стандартный тест на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Он включает в себя вопросы о частоте и количестве выпивки, алкогольных привычках за последний год, а также проблемах, связанных с его контролем. Ответы на вопросы оценивались баллами от 0 до 4. Максимальное количество баллов — 40. В группу злоупотребляющих алкоголем исследователи относили всех, кто набрал больше восьми баллов. Таких оказалось 34%.

Всего после начала исследования коронавирусом заразилось 44 участника. Из 810 не злоупотреблявших алкоголем студентов заболели 23 человека, а из 409 пьющих — 21 человек. То есть во второй категории инфицирование происходило в 1,89 раза чаще. Выводы по частоте симптомов были сделаны на основе сравнения с группой из 128 студентов, переболевших коронавирусной инфекцией до начала исследования. Представители группы пьющих испытывали симптомы на 18% чаще.

Стресс и скука

С тем, что неумеренное потребление алкоголя можно считать дополнительным фактором риска заражения COVID-19, согласна российский социолог, руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова.

— Когда человек выпивает, его поведение меняется. Он становится более общителен и самонадеян. Алкоголь приводит к ослаблению контроля и, как следствие, несоблюдению противоэпидемических правил , — сказала эксперт.

Пить на поражение Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По ее словам, социологические исследования среди российских студентов и трудоспособного населения в целом показали, что в период самоизоляции 15% опрошенных стали больше и чаще выпивать . Причиной повышения интереса к алкоголю мог стать высокий уровень стресса. Однако данные опросов говорят, что самым распространенным поводом выпить в момент самоизоляции была банальная скука, пояснила Маргарита Позднякова.

По результатам исследований института, которые были посвящены потреблению алкоголя, выявлено, что до начала пандемии 17–20% российских студентов выпивали от одного до семи раз в неделю, 30% — от одного до трех раз в месяц и еще 30% — один раз в год и реже. Совсем не пили алкоголь 23% учащихся вузов.

Результаты последних опросов показывают, что во время самоизоляции потребность выпить усилилась у 10% студентов и представителей различных профессиональных групп , принявших участие в исследовании. То есть студенты, так же как и всё опрошенное трудоспособное население, в начале пандемии стали пить больше, однако со временем количество алкоголя приблизилось к обычному. Сильно напивались во время самоизоляции 16% учащихся вузов, и каждый четвертый делал это чаще, чем до пандемии.

Поведение, а не физиология

У результатов американского исследования есть два возможных объяснения: медицинское и социальное, считает директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

— Алкоголь — сильный иммунодепрессант. Люди, которые часто его употребляют, находятся в состоянии иммунодефицита. Но поскольку мы говорим о молодых, здоровых ребятах, едва ли возможно, чтобы выпивка так сильно сказалась на их здоровье, — сказала эксперт.

Пить на поражение Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

По ее мнению, большую роль в данном случае сыграли социальные причины: пьяный студент может случайно взять кружку соседа или схватить еду грязными руками.

— Скорее всего, речь идет не о прямом влиянии алкоголя на риск инфекции, а об опосредованных механизмах, — согласен директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук. — Употребление алкоголя часто подразумевает общение в компаниях, что, в свою очередь, увеличивает число контактов, а значит, и риск заражения. Также люди реже следуют и другим мерам — ношению масок и гигиене рук.

Вполне вероятно, что при употреблении алкоголя запускаются оба процесса, сопутствующих заражению — и поведенческий, и иммунный , считает научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Булат Идрисов.

— Подобные связи между высоким употреблением алкоголя и риском для здоровья также были показаны раньше. Например, соответствие между выпивкой, рискованным сексом и шансами заразиться ВИЧ-инфекцией , — сказал эксперт.

Также известно, что употребление алкоголя негативно влияет на иммунитет, но эти связи доказаны плохо, добавил Булат Идрисов.