Наливай да бей: соседские попойки завершаются стрельбой

Случившийся в Москве на Окской улице инцидент со стрельбой заставил вновь вспомнить о проблеме неумеренного потребления алкоголя в быту, особенно когда в руках у пьяницы оказывается оружие. «Известия» разбирались в том, почему совместное распитие спиртного часто выливается в криминальную драму.

Дробью в ногу

Всё началось с обыденного распития спиртного двумя соседями. Но совместное употребление завершилось трагедией: один из собутыльников получил огнестрельное ранение. Стрелял в него сосед, совсем недавно бывший едва ли не лучшим приятелем.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры выстрелил дробью в ногу знакомого», — сообщили в столичном управлении СКР.

Наливай, да бей Фото с места стрельбы на Окской улице в Москве Фото: РЕН ТВ

По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший, 39-летний Алыкбек Борубаев, был доставлен в больницу, а подозреваемый на какое-то время забаррикадировался в своем жилище. «Извлекать» стрелка из квартиры пришлось сотрудникам спецназа Росгвардии.

Один из вопросов, возникающих в первую очередь: как у пьющего человека с не вполне адекватным поведением оказалось охотничье ружье?

«Зачастую гражданское оружие хранится с нарушениями. В ходе распития спиртного часто возникают межличностные конфликты, в ходе которых такое оружие, к сожалению, используется не по назначению», — рассказал «Известиям» бывший следователь СК, член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов. По его мнению, изъятые у подозреваемого боеприпасы, в том числе боевые, свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны государства за условиями хранения и поведением владельцев оружия, а также о чрезмерной загруженности участковых уполномоченных полиции.

«Целесообразно, на мой взгляд, в текущий момент инициировать внеплановые проверки владельцев оружия, усилить контроль за условиями его хранения» , — считает адвокат.

Путь ограничений

Случай на Окской не уникален, учитывая потенциальную угрозу, которую представляет собой пьяный человек с оружием. В тот же самый день, 15 апреля, был арестован житель Архангельской области, убивших трех женщин (в том числе свою родственницу) во время многодневного запоя. Совершив убийства, он еще несколько дней продолжал употреблять алкоголь рядом с трупами, а потом поджег квартиру. В ночь на 16 апреля 46-летний нижегородец на почве ссоры из-за его пристрастия к алкоголю зарезал свою 69-летнюю мать, сообщили в региональном подразделении СК.

Стоит отметить, что в целом по стране наблюдается сокращение количества преступлений против личности. В частности, за первый квартал текущего года число убийств и покушений сократилось на 4,9%, а умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 3,3%, сообщило ранее МВД.

У неумеренного потребления выпивки социальные корни, считает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

«К сожалению, в условиях пандемии многие граждане столкнулись с появлением большого количества свободного времени и отсутствием занятости, что, в свою очередь, привело к злоупотреблению алкогольными напитками», — говорит юрист.

По его мнению, стоит ввести временные ограничения на розничную реализацию спиртного в сложившихся условиях.

«Государственным органам стоит поставить на особый контроль торговлю алкоголем и как минимум сократить время продажи алкоголя, как это ранее было сделано в Башкортостане, а также обязать ритейлеров убрать акции, призывающие к покупке алкоголя. Кроме того, исходя из опыта зарубежных стран, стоит закрыть магазины алкогольной продукции, площадь которых меньше 400 квадратных метров и в которых социальная дистанция не соблюдается из-за большого потока покупателей» , — считает Гавришев.

Граждане алкоголики

« Сейчас обратившихся с проблемами зависимости от наркотиков и от алкоголя стало чуть меньше, — делится наблюдениями Алексей Казанцев, главврач МЦ «КОРСАКОВ», психиатр-нарколог. — Но это не потому, что стали меньше пить. А потому, что очень много потратили средств на закупку продуктов, когда был ажиотаж».

Наливай да бей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам Казанцева, наблюдается тревожная тенденция к увеличению употребления алкогольных напитков на дому.

«Это часто приводит к противоправным действиям — то есть агрессия направлена на ближнего, в связи с тем, что люди находятся в изолированном состоянии, в ограниченном пространстве. Работающие, особенно в мегаполисе, крайне редко могут сталкиваться дома — только на выходных или вечерами. Теперь же приходится жить вместе с утра до вечера. А ведь некоторые семьи в Москве по пять человек проживают в однокомнатной квартире», — сетует врач.

Психиатр-нарколог и его коллеги отмечают возрождение так называемой «семейной» формы пьянства, когда алкоголь употребляют всей семьей. При этом специалист считает, что текущую ситуацию с увеличением бытового пьянства некорректно сравнивать, например, с новогодними каникулами.

«Сейчас совсем другие, жесткие условия, когда нам нельзя никуда выходить. Это вовсе не новогодние каникулы, в связи с этим алкоголизация и происходит. В первую очередь, поскольку многие ошибочно считают, что прием спиртного убережет их от болезни», — рассказывает нарколог

По его словам, в регионах спрос на алкоголь возрос на 30–40%.

«Часть регионов уже приняли меры в связи с ограничением реализации спиртного — особенно это касается регионов, где увеличилось количество правонарушений, которые закончились смертельным исходом или тяжелыми травмами», — говорит Казанцев.

А что еще делать

Не все члены социума способны разнообразно и с пользой для ума развлечь себя взаперти, чтобы найти альтернативу выпивке. Низкий уровень саморазвития, по мнению психолога Вероники Карпухиной, является одной из глубинных причин бытовых преступлений на почве пьянства.

«В сложившейся ситуации некоторые люди столкнулись с осознанием того факта, что им некомфортно наедине с самими собой, — считает Карпухина. — Отсутствие рефлексии, отсутствие стремления к саморазвитию и бедность сферы интересов приводят к тому, что в условиях изоляции от внешнего мира и привычных социальных контактов такой человек выбирает наиболее доступное и простое решение для снятия стресса — уход в аддиктивное поведение (алкоголь, азартные игры, наркотики и другие формы зависимостей)».

Психолог предостерегает, что подобный выбор представляет значительную опасность и для сохранения целостности личности, и для окружающих такого человека других людей.