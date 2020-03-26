Затишье перед бурей: как COVID-2019 повлияет на преступность

Криминальная среда живо реагирует на чрезвычайные ситуации в обществе. Например, 24 марта со склада в Москве украли 120 тыс. медицинских масок, и это не единичное преступление такого рода. Но что ожидает нас дальше, если заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад в ближайшее время? «Известия» спросили криминолога, правозащитника и полицейских о том, как может сложиться криминальная ситуация в России в условиях мер борьбы с пандемией.

Есть мнение, что число преступлений значительно сокращается в странах, где приняты жесткие меры карантина — люди физически реже выходят на улицу, что уменьшает шансы стать жертвой нападения. Но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд, уверены эксперты. Если карантин затянется, может возникнуть почва для роста числа бытовых преступлений и хищений. Кроме того, появляются новые виды правонарушений и расцветает старое, как мир, мародерство. За рубежом это уже становится реальностью. Но обо всем по порядку.

Вместе с работой теряется страх перед законом

Криминологи считают, что главной причиной возможного роста преступности во время пандемии может стать потеря источника дохода.

— Очень важно проследить, как ситуация с карантином повлияет на сокращение рабочих мест. От людей, лишившихся из-за карантина источника доходов, особенно если это коснется слабозащищенных слоев населения, мигрантов, можно ожидать активизации криминальной деятельности , — рассказал «Известиям» доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров.

Затишье Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Он считает, что необходим немедленный контроль за сокращением рабочих мест и анализ положения с занятостью населения.

— Пока угрожающей ситуации в связи с карантином не наблюдается , — добавил собеседник.

В случае если события будут развиваться по самому неблагоприятному сценарию, по мнению Теохарова, можно ожидать роста краж, грабежей, разбойных нападений.

— А вот число мелких хищений из супермаркетов может возрасти с большой долей вероятности. Затруднительное финансовое положение может подтолкнуть людей к таким правонарушениям, чтобы удовлетворить свои гастрономические потребности , — говорит ученый-криминолог.

Напомним, российский премьер-министр Михаил Мишустин дал понять, что инстанции будут внимательно следить за работодателями, которые «воспользуются шумихой вокруг коронавируса» для собственной выгоды, имея в виду задержку зарплат и увольнение работников без оснований. Он пообещал таким предприятиям проверки по линии трудовой инспекции, ФНС и прокуратуры.

Впервые на арене

Сегодняшняя ситуация — время применения статей УК, практика по которым отсутствовала, считает криминолог Теохаров. Именно за их счет и увеличится общая статистика по преступности.

— В качестве примера можно привести историю с врачом-инфекционистом, которая, по версии следствия, вернулась на Ставрополье из Испании, проигнорировала карантин, вышла на работу, читала лекции и заразила 11 своих коллег. Ей, помимо халатности (ст. 293 УК РФ), вменили сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ) , — говорит кандидат юридических наук.

По его словам, уже зафиксированы преступления, связанные с нарушением миграционного законодательства. Их число, как прогнозирует ученый, будет расти.

сам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Сейчас большое внимание уделяется преступлениям, связанным с незаконным пересечением границы и организацией незаконной миграции. Эти составы начинают работать , — рассказал собеседник «Известий».

Жены агрессоров в зоне риска

В условиях карантина может резко увеличиться число правонарушений на бытовой почве. Увы, часто речь идет о домашнем насилии в отношении жен и детей.

Сообщество правозащитников, специализирующихся на проблеме домашнего насилия, давно обратило внимание на то, что в период «долгих» праздников количество обращений к ним и в полицию от пострадавших резко возрастает. Карантин создает схожие угрозы.

— С карантином мы сталкиваемся впервые, но, естественно, ситуация [с проявлением бытовой агрессии], на мой взгляд, усугубится. Человек, склонный к насилию, постоянно находится с потенциальной жертвой. Агрессор не может быть отвлечен другими проблемами, делами. Он постоянно фокусируется на объекте насилия. А у пострадавшей нет возможности избежать общества своего мучителя. Исходя из наших наблюдений, чаще всего женщина, пострадавшая от агрессии, покидает жилье в период, когда муж находится на работе или в командировке — в эти моменты у нее есть шанс безопасно уйти. Сегодня мы сталкиваемся со случаями, когда пострадавшие боятся собирать вещи и уходить, опасаясь насилия — агрессор буквально никуда не выходит из дома , — поделилась с «Известиями» руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия адвокат Мари Давтян.

Еще одной проблемой карантина правозащитник считает возможное злоупотребление алкоголем.

— Алкоголь — это, безусловно, фактор, усиливающий проблему. В состоянии опьянения мужчина-агрессор может потерять контроль, зайти дальше, схватиться за нож, — продолжает соавтор законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».

— Когда мы говорим об акторах домашнего насилия, мы говорим о людях, которые не могут держать себя в руках. Они более раздражительны, снимают напряжение за счет выхода агрессии. Люди не просто сидят на карантине дома. Момент психологически сложный для многих — они несут убытки, теряют работу, отказываются от планов на отдых. Агрессивность у людей, склонных к насилию, в такие времена прогрессирует , — говорит собеседник «Известий».

Мари Давтян рекомендует тем, кто оказался взаперти с агрессором во время карантина и не видит способа вырваться из «клетки», постоянно поддерживать связь с родственниками или друзьями, которые будут готовы помочь. Она напоминает, что уход — самый опасный момент для пострадавшей женщины, к нему нужно тщательно готовиться.

— Важно, не привлекая внимания, собрать сумку со всеми необходимыми документами, вещами, лекарствами. Покидать жилище лучше в сопровождении близких людей , — говорит Мари Давтян.

Пандемия и полиция

Чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с преступностью, «Известия» на условиях анонимности побеседовали с сотрудниками московской полиции.

— Заметно меньше жалоб и заявлений от граждан, и преступлений, в принципе, регистрируется меньше обычного. Жалоб на домашнее насилие, семейные ссоры тоже не так много. Возможно, это связано с тем, что сейчас все сидят по домам — соседи опасаются жалоб друг на друга. И небезосновательно. Люди действительно звонят и сообщают о тех соседях, кто кашляет, болеет, и о тех, кто вернулся из заграничных поездок. У нас есть списки, и мы обязательно всех обходим, вручаем предписание об изоляции , — рассказал участковый одного из спальных районов Москвы. По его словам, во время пандемии люди стали охотнее идти на контакт с полицией.

полиц Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сотрудник уголовного розыска сообщил, что сейчас участились заявления от граждан по поводу невозвращенных средств за путевки. Впрочем, он отметил, что по таким заявлениям выносятся отказы в возбуждении дел — полиция, как правило, считает это гражданско-правовыми спорами.

Оперативник наркоконтроля сообщил «Известиям», что наркозависимые практически не отреагировали на ситуацию с вирусной угрозой.

— К сожалению, наркоманам на запреты и рекомендации наплевать. О каком-то всплеске активности наркодилеров тоже говорить преждевременно. По моим ощущениям, «подросло» употребление среди несовершеннолетних. Есть случаи передозировок. Возможно, это связано с тем, что не все дети усердно учатся удаленно, многие предоставлены сами себе , — рассказал сыщик.

Их подход к проблеме

В странах, где проблема заражения коронавирусом стоит острее, чем в России, уже наблюдается рост сопутствующих чрезвычайным ситуациям преступлений. В первую очередь мародерства.

По Лондону прокатилась волна грабежей на фоне массовой истерии с закупкой продуктов впрок. Полиция подтвердила как минимум пять таких случаев, один из которых попал на камеру. Группа молодых людей разбила витрины супермаркета и вынесла алкогольную продукцию на глазах у прохожих и сотрудников магазина. В странах Восточной Европы обсуждается введение комендантского часа из-за опасений, связанных с ростом преступности. Речь идет в первую очередь об Украине и Латвии, где отмечен резкий спекулятивный рост цен на продукты питания и предметы первой необходимости .

сша Качели, перевязанные лентой, в парке Джефферсона из-за вспышки коронавирусной болезни (COVID-19), штат Вашингтон, США Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

В США повсеместно растет спрос на оружие, продажи увеличились на 222%, пишет «РИА Новости». Люди опасаются нападений мародеров. Силы правопорядка, похоже, не вполне готовы к потенциальному хаосу на улицах. Так, полиция Солт-Лейк-Сити, например, запросила у уголовников временного перемирия на период коронавирусной угрозы через официальный Twitter-канал.

— Ввиду подтвержденного случая заражения в результате локального распространения COVID-19 департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю криминальную деятельность до последующих указаний , — говорится в сообщении, передает РЕН ТВ.