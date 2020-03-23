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В МВД Казахстана рассказали о снижении преступности в Алма-Ате

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Фото: Depositphotos
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В городе Алма-Ата в Казахстане зафиксировано снижение уровня преступности после введения карантина. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила пресс-служба МВД республики.

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«Криминогенная обстановка в городе остается стабильной, наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности. За сутки зарегистрированы 57 преступлений, что на 39,4% меньше по сравнению с 16 марта текущего года», ― рассказали в ведомстве.

Также в МВД отметили, что количество зарегистрированных краж снизилось на 47,7%, а число преступлений на улицах и в общественных местах ― на 38,9%, передает ТАСС.

С 19 марта власти Казахстана ввели карантин на территории двух городов — Алма-Аты и Нур-Султана. Помимо запрета на въезд в главные города страны, были ограничены внутренние передвижения граждан и общественного транспорта. Объявлено о закрытии непродовольственных рынков и крупных торговых центров. Власти обещали организовать коридор доставки продовольствия для местного населения.

18 марта «Аэрофлот» объявил о приостановке авиасообщения с Нур-Султаном, Алма-Атой, Костанаем, Карагандой, Актау, Актобе, Шымкентом и Атырау. 15 марта правительство Казахстана сообщило о закрытии госграниц на въезд-выезд, президент республики Касым-ЖомартТокаев ввел режим чрезвычайного положения с 16 марта до середины апреля.

В настоящее время, по данным Worldometer, в стране зафиксировано 62 случая заражения коронавирусом.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

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