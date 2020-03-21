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Корона давит: опасный вирус расползается по Казахстану

Во дворах строят блокпосты, крупнейшие города закрывают на въезд и выезд
Фото: Global Look Press/XinHua
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Корона давит: опасный вирус расползается по Казахстану
2020-03-20 16:45:17">
2020-03-20 16:45:17
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В третьем регионе Казахстана зафиксировали зараженных коронавирусной инфекцией. До 20 марта больных регистрировали только в двух крупнейших городах — Нур-Султане и Алма-Ате. За последние сутки вирус обнаружили у двух жителей Карагандинской области. «Известия» разбирались в том, какие усилия предпринимают власти страны для подавления болезни.

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Рейс в больницу

20 марта в Казахстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 49. В Нур-Султане число не изменилось — 25 инфицированных. В Алма-Ате добавились три пациента, всего их стало 22. Впервые двух больных обнаружили в Караганде.

В управлении здравоохранения Карагандинской области объяснили, что выявленные в регионе инфицированные — пассажиры самолета, следовавшего рейсом Минск–Нур-Султан. «18 марта борт сел в аэропорту Караганды из-за сложностей, связанных с размещением граждан на карантин в столице. В этот день в Нур-Султан прибывало три международных рейса», — заявил руководитель управления Ержан Нурлыбаев.

Корона давит
Корона давит: опасный вирус расползается по Казахстану
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Он подчеркнул, что при встрече пассажиров соблюдался санэпидемрежим. «Автобус для транспортировки подали непосредственно к трапу самолета. Тем самым мы исключили возможность выхода пассажиров в здание аэропорта. Граждан осматривали в салоне самолета. После осмотра граждан организованно на автобусах доставили в карантинный госпиталь», — отметил Нурлыбаев.

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Представители областного минздрава добавили, что на круглосуточный карантин поместили только тех, кто сидел во время полета рядом с заболевшими. «Система вентиляции самолета не дает инфекции распространиться по салону. Поэтому после получения результатов анализов и оценки состояния здоровья остальных пассажиров выписали», — сказали в ведомстве.

Пока все дома

В Нур-Султане и Алма-Ате власти Казахстана ввели режим карантина. Закрылись все торговые центры и рынки, за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов. Ограничено перемещение людей, въезд и выезд транспорта за пределы городов.

Власти поделили города на сектора, для которых установили ежесуточные нормы потребления продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. По периметру каждой карантинной зоны установили пункты въезда и выезда.

Корона давит
Продавец в защитной маске на продовольственном рынке в Алма-Ате

Продавец в защитной маске на продовольственном рынке в Алма-Ате

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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Например, вокруг Нур-Султана установлено семь блокпостов с полицией, военными и бронетехникой. 19 марта один из них посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Автомобилей на дорогах мало. Это хорошо, народ понимает значение карантина», — порадовался он.

Вокруг Алма-Аты установлено 27 блокпостов. «Задача — прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города»,— сказал мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев в обращении к жителям.

В Алма-Ате также на особый карантин закрыли жилой комплекс «Сункар» и еще три высотных многоквартирных дома в центре города, где у жильцов обнаружили коронавирус. Здесь власти запретили жителям выходить из домов, принимать гостей, спускаться в подземный паркинг. Дома оцепили, во дворах установили контрольно-пропускные пункты.

Корона давит
Сотрудники коммунальной службы проводят санитарную обработку остановок общественного транспорта в городе Алма-Ата

Сотрудники коммунальной службы проводят санитарную обработку остановок общественного транспорта в городе Алма-Ата

Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
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В обоих городах предприняты небывалые дезинфекционные меры. Улицы Нур-Султана и Алма-Аты моют дважды в день. Особое внимание уделяют уличным урнам, дверным ручкам, поручням, перилам, дверям подъездов.

Одно из последствий карантина — перебои с вывозом мусора. Власти Алма-Аты говорят, что горожане больше находятся дома, а потому отходов стало в два раза больше — 1600 вместо 800 т в день. «Парк в составе 330 машин не всегда справляется с такими объемами, поэтому я прошу горожан с пониманием относиться к недостаткам в работе коммунальных служб», — сказал представитель администрации города Ерлан Кожагапанов.

Маски сброшены

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Власти Казахстана обращают внимание на то, что в интернете из-за распространения вируса появилось много недостоверной информации. По одним сообщениям, в стране уже зафиксировали гибель людей. По другим, пострадавших обнаружили не в трех, а в семи областях. По третьим, лекарства от коронавируса распыляют специальные вертолеты. Эти данные чиновники регулярно опровергают, но некоторые жители страны предпочитают перестраховаться.

В аптеках очереди выстраиваются за медицинскими масками. На этом фоне активизировались мошенники. Так, в Нур-Султане задержали граждан, которые продали по завышенным ценам 55 тыс. медицинских масок. Никаких документов на товар у них не имелось, а сумма выручки составила 12 млн тенге ($28 тыс.).

Корона давит
Очередь в аптеке Алма-Аты

Очередь в аптеке Алма-Аты

Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

Из-за ажиотажного спроса власти Казахстана решили увеличить производство. «Если сегодня ежедневно в стране производится 360 тыс. масок, то в ближайшей перспективе стоит задача — и этого мы добьемся — увеличить объемы до миллиона штук», — заявил заместитель премьер-министра республики Ералы Тугжанов.

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В магазинах жители скупают продукты первой необходимости. Чиновники объясняют, что продовольствия хватит всем. Представитель администрации Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев сообщил, что на складах города хранится месячный запас — 48 тыс. т продовольственных товаров.

Для наведения порядка в столице Казахстана запретили продавать в одни руки более пяти литров масла и более пяти килограммов сыпучих товаров — сахара, муки, круп. Администрации магазинов должны обеспечить расстояние между покупателями в очередях не менее метра, а продукты, кроме овощей и фруктов, разрешается отпускать только в упаковках.

Сделано в Китае

В полночь 22 марта все въезды и выезды из Нур-Султана и Алма-Аты закроют, города полностью заблокируют. Исключение сделают только для граждан, которым требуется лечение. Остальным предложено либо выехать до 22 марта, либо переждать карантин в пределах городов.

Корона давит
Казахский военнослужащий в защитной маске на контрольно-пропускном пункте на окраине Алма-Аты

Казахский военнослужащий в защитной маске на контрольно-пропускном пункте на окраине Алма-Аты

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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Эксперты говорят, что для подавления коронавируса только карантинных мер мало. Политолог Аждар Куртов считает, что Казахстану необходимо переосмыслить отношения с Китаем, который стал очагом распространения вируса. «Китайский бизнес широко представлен в стране. Граждане КНР занимаются строительством, сельским хозяйством, работают в сфере услуг. Через Казахстан китайские товары идут в Европу. В стране уже происходили антикитайские выступления. Сейчас, видимо, действительно настало время ревизии двусторонних отношений», — говорит собеседник.

Заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин отмечает, что ситуация с вирусом пока не выглядит в Казахстане катастрофической. «Важнее экономические последствия. За первую половину марта нефть подешевела в два раза. Национальная валюта обесценилась на 15%. Каждый день бюджет несет убытки, цены растут. Жителей страны это волнует гораздо больше», — говорит политолог.

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