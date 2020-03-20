 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура

АСИ собрало лучшие мировые практики противодействия эпидемии
Фото: REUTERS/Edgar Su
Главный слайд
Начало статьи
COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура
2020-03-19 20:50:54">
2020-03-19 20:50:54
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В борьбе с новым коронавирусом России следует учесть опыт Китая, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура. К такому выводу пришло Агентство стратегических инициатив (АСИ), проанализировав меры, которые различные государства предпринимали против распространения COVID-19. Такого же мнения придерживаются и эксперты в области здравоохранения. В результате АСИ создало банк лучших практик. Рекомендации уже направлены в Координационный совет по борьбе с инфекцией.

Чихать на вирус: где и как работают карантинные меры
Почему в Киеве случился транспортный коллапс

В выгодном положении

Опыт разных государств по сдерживанию эпидемии АСИ собрало на своей цифровой платформе «Смартека». На сайте подробно описаны решения, которые были предприняты в странах Азии, первыми пострадавших от новой инфекции: Китае, Южной Корее, Сингапуре и на острове Тайвань.

— Пандемия коронавируса уже оказала огромное негативное влияние на все сферы жизни. Именно поэтому мы решили детально изучить и выложить в открытый доступ лучшие мировые практики борьбы с COVID-19, — рассказала «Известиям» гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

COVID
Транспортировка пациента с коронавирусом

Транспортировка пациента с коронавирусом в госпиталь в южнокорейском городе Тэгу

Фото: Global Look Press/Xinhua/Lee Sang-ho

— Мы находимся в более выгодном положении с той точки зрения, что коронавирус стал распространяться у нас позже, и мы имеем возможность анализировать, как боролись с ним другие страны, — подчеркнул «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

Коронный номер: второй медцентр для заболевших COVID-2019 построят к 4 апреля
На возведение больницы в рекордные сроки понадобится около 50 млрд рублей

По словам депутата, критерием успешности практики стоит считать не количество заболевших, а процент летальных исходов.

— На сегодняшний день успешнее всего с сокращением количества смертей от коронавируса, на мой взгляд, справляется Южная Корея, — отметил он. — Там пошли по пути массового тестирования — это один из способов ранней диагностики заболевания, который снижает возможность осложнений и сокращает количество контактных лиц.

Лучшие сценарии

В Южной Корее в феврале проводили около 10 тыс. тестов в день. К марту страна ежедневно могла тестировать уже по 15 тыс. человек, и с начала эпидемии провела почти 300 тыс. тестов.

Им и там хорошо: помощи с возвращением из Индии попросил лишь 1% россиян
Что мешает гражданам вылететь в РФ из разных стран

Республика долго занимала второе место в мире по числу зараженных, но при этом ее власти смогли взять ситуацию под контроль и значительно сократить показатель смертности. Кроме широкого распространения экспресс-тестов в этой стране ответственно подошли к поиску потенциально зараженных. Все передвижения людей с уже подтвержденным COVID-19 восстанавливали по цифровому следу, что позволило оперативно выявлять заболевших и оказывать медицинскую помощь. Карта перемещений инфицированных доступна и для населения.

— Если в одном из районов Сеула выявляется зараженный коронавирусом, то всем жителям приходит предупреждающее сообщение. В нем также указывается маршрут инфицированного за последние 24 часа. Всех, кто мог пересечься с больным, медики просят обращаться в специально организованные пункты для сдачи анализов, — рассказала «Известиям» Ксения Карташова, студентка из России, которая учится в столице Южной Кореи.

COVID-2
Сотрудники полиции у входа в храм в Тайбэе

Сотрудники полиции у входа в храм в Тайбэе

Фото: TASS/Zuma
От маски не сработают: когда в аптеки вернутся средства защиты
Регионы начали шить многоразовые противовирусные маски из марли и ткани

В республике также создано приложение, отслеживающее зараженных, которые покинули свой дом, находясь на карантине.

По оценке специалистов АСИ, в результате средний показатель смертности населения от COVID-19 составил в Южной Корее 0,9% (в целом по миру он равен 3,4%). На реализацию такого сценария России необходимо три месяца.

Ставку на усиленный поиск контактных лиц сделали и на острове Тайвань. За сутки Национальное управление медицинского страхования (NHIA) и Национальное иммиграционное агентство синхронизировали свои базы данных, чтобы отслеживать перемещения людей. Основываясь на истории путешествий и клинических симптомах, врач уже в момент обращения пациента в больницу мог выявить риск заражения COVID-19. Тех, кто с высокой долей вероятности заражен, отслеживали по мобильным телефонам.

COVID-1
Прибор для измерения температуры

Прибор для измерения температуры у пассажиров в круизном порту Сингапура

Фото: REUTERS/Edgar Su

По данным счетчика гонконгской газеты South China Morning Post, на 18 марта на Тайване числилось 108 зараженных коронавирусом. Один человек погиб.

Самодепортация: из-за COVID-19 иностранцы не могут вернуться домой
РФ вывезла большинство своих туристов из Европы, но проблема Черногории сохраняется

Срок внедрения практики, применяемой на острове, специалисты АСИ оценивают в три месяца.

Еще один успешный сценарий борьбы с инфекцией применили в Сингапуре — там на данный момент не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19 (по данным South China Morning Post, 345 человек, проживающих в государстве, инфицированы).

Местные специалисты первыми в мире разработали серологический тест (исследование сыворотки на наличие в ней различных антител. — «Известия») на новый коронавирус, он был внедрен в январе 2020. С тех пор проведено уже более 21 тыс. проверок на COVID-19.

После первого подтвержденного случая медики обзванивали потенциальных зараженных (контактных лиц) дважды в день и опрашивали на предмет самочувствия. Была запущена рекламная кампания, побуждающая население обращаться к врачу при появлении малейших симптомов и не покидать дом до прихода результатов обследования.

Пустить в доход: режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета
Правда, этот эффект могут нивелировать избыточные закупки еды и импульсивный шопинг от скуки

На реализацию такого сценария, по данным АСИ, необходимо два месяца.

— Точечное отслеживание контактов — один из самых действенных инструментов сдерживания распространения инфекции, — отметил Борис Менделевич.

Китайский рецепт

Но самой успешной можно назвать практику Китая, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— Меры, которые принимали там, подойдут не для всех стран. Они в некоторых моментах были излишне жёсткими. Самоизоляция, конечно, нужна, она оправдана, как и ограничение массовых собраний. Но вот, например, полная остановка производства, как в городе Ухань, нанесет провинции Хубэй огромный экономический ущерб, и этого бы хотелось избежать, — заявил ученый «Известиям».

А вас я попрошу убраться: из-за чего обострился конфликт Китая и США
Пекин высылает журналистов из Штатов на фоне разведенного американцами негатива о «родине» коронавируса

Сценарий Китая можно реализовать примерно за три месяца, предполагают специалисты АСИ. Сдерживать эпидемию КНР помог практически тотальный контроль за изолированными и цифровизация. Например, все жители города Хангжжоу получили личные QR-коды и ежедневно обновляли сведения о своей температуре. Коды разделили по цветам — зеленый позволял свободно перемещаться, желтый требовал семидневной самоизоляции, а красный — двухнедельного карантина.

В качестве негативного варианта развития событий и плохого реагирования на угрозу эпидемии все опрошенные «Известиями» специалисты назвали Италию. Ограничительные меры в стране начали вводить слишком поздно, из-за чего смертность там уже превысила показатели КНР. Счетчик South China Morning Post вечером 19 марта зафиксировал 3 405 погибших при 35 713 инфицированных. В Китае же при количестве заболевших в два раза больше (80 928), умерло 160 человек.

Март ожидания: как в регионах готовятся к борьбе с коронавирусом
Тестирование для всех, кто едет из Европы, продленная северная вахта, подготовка больниц и неожиданный банкет

По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ивана Коновалова, высокие показатели смертности свидетельствуют не столько об опасности самого вируса, сколько о том, что система здравоохранения просто не успевает качественно помочь всем зараженным, и не справляется с нагрузкой.

На данный момент на ресурсе «Смартека» уже доступен сценарий Таиланда. Среди наиболее действенных мер в этой стране отмечается запуск онлайн платформы «самоскрининга», на которой люди сами заполняют онлайн-анкету о состоянии здоровья и контактах с зараженными. Кроме того, у местных достопримечательностей раздавали санитайзеры (антибактериальный гель) и медицинские маски. Последние, кстати, из-за их дефицита население обучали делать самостоятельно из одежды.

По мнению замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александра Семенова, применять в России опыт других стран по борьбе с коронавирусом «можно и нужно». В разговоре с «Известиями» он отметил, что это — успешная стратегия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штаммное время: Путин призвал готовиться к развитию событий с COVID
Президент обсудил с главами Крыма и Севастополя меры по предупреждению распространения коронавируса
Вирусная инспекция: кабмин сделает всё, чтобы в магазинах не было пустых полок
В условиях эпидемии COVID-19 и волатильности рынков государство окажет финансовую поддержку населению и бизнесу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020