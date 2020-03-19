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Вирусная инспекция: кабмин сделает все, чтобы в магазинах не было пустых полок

В условиях эпидемии COVID-19 и волатильности рынков государство окажет финансовую поддержку населению и бизнесу
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах ограничительные меры в России могут быть скорректированы — но исключительно с целью защиты здоровья граждан. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что государство применяет проактивный подход для борьбы с распространением вируса в стране. Медицинские организации полностью готовы оказывать помощь пациентам, а государство поддержит пострадавшие от вируса и турбулентности рынков отрасли экономики.

Всегда готов

Власти страны готовы при необходимости усилить ограничения в связи с эпидемией коронавируса, отметил председатель правительства. Возможно сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников.

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Ранее государство уже приняло целый комплекс мер для того, чтобы остановить распространение инфекции на территории России. Вводятся запреты на въезд для граждан других стран, закрываются границы, отменяются авиаперевозки и железнодорожные сообщения. Так с 20 марта будет временно ограничено пассажирское сообщение с Великобританией, Соединёнными Штатами Америки и Объединёнными Арабскими Эмиратами, за исключением полётов в Лондон, Нью-Йорк и Дубай. Сохраняются требования по изоляции и жесткому медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывших из других стран, и контактирующих с ними граждан.

Согласно данным правительства, эпидемиологические данные говорят о том, что в большинстве случаев (80%) заболевание протекает в лёгкой форме. Однако у 15–20% заболевших, особенно у людей старшего возраста, течение болезни осложняется пневмонией. Минздрав уже провел оценку лечебной сети. Медицинские организации готовы к различным сценариям развития ситуации. Развёрнуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них свыше 12 тыс. — реанимационных.

Глава кабмина заверил, что уже предоставлено достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких. При необходимости их число будет увеличено. Создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, но ответственность лежит и на самих гражданах.

— Очень многое зависит от нас самих. От того, насколько ответственно мы относимся к собственному здоровью, здоровью наших близких и родных. А для этого необходимо максимально ограничить свои контакты и в случае появления симптомов вызывать врача, — сказал Михаил Мишустин.

По его словам, многие люди только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет. Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, и страна справится с этой угрозой.

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— Во многих европейских странах возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции, — отметил премьер. — Продуктов питания у нас достаточно. Мы и дальше будем делать всё, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо, — и в магазинах не было пустых полок.

Завкафедрой вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский считает, что точных прогнозов по распространению вируса пока сделать нельзя.

Россия, конечно, сможет справиться с вирусом. Меры предосторожности, которые уже сейчас принимают власти, вполне разумны. Прогнозов дать нельзя, потому что ситуация очень непредсказуемая. В Китае были приняты политические решения, которые позволили им преодолеть пик распространения инфекции. Но никто не знает точно, сможет ли этот вирус вернуться снова и насколько у популяции образуется устойчивый иммунитет к болезни, — сказал он «Известиям».

Помочь чем смочь

Российская экономика сейчас находится в шоковом состоянии не только из-за коронавируса, но и от резкого снижения мировых цен на нефть, которые взвинтили курсы доллара и евро. Для стабилизации ситуации правительство подготовило пакет мер поддержки населения и бизнеса. Этот план включает 47 первоочередных мероприятий, из которых 35 носят неотложный характер. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился вносить в кабмин необходимые документы максимально быстро и так же оперативно представлять их ему на подпись.

Правительство может использовать из бюджета нынешнего года резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий.

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Первый раздел плана ориентирован на поддержку населения и обеспечение его гарантированного снабжения товарами первой необходимости.

— С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Мы вводим «зелёный коридор» для импортёров и крупных торговых сетей. На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины, — подчеркнул глава правительства.

Также установлен особый порядок оплаты больничных листов для находящихся на карантине граждан, чтобы они не остались без денег.

Еще один блок помощи связан с финансовой помощью тем отраслям экономики, которые оказались в зоне риска: авиаперевозки, туризм, строительство, сферы отдыха и развлечений.

Среди мер и формирование нового списка системообразующих предприятий (их около 600). Способы их поддержки в крайнем случае сейчас прорабатывает правительство.

Завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов считает, что вскоре кабмину придется пересмотреть не только бюджет, но и первоочередные задачи из-за выпадающих в этом году нефтегазовых доходов.

— Кризисная ситуация неблагополучно скажется на состоянии целых сфер и отраслей, а не только отдельных предприятий. Очевидно, что денег у государства будет не хватать, — считает эксперт.

По его мнению, необходимо пересмотреть масштабы расходных обязательств, но не только действующих, а еще и тех, которые были объявлены президентом в послании Федеральному собранию.

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Не забыть о малом

Особое внимание Михаил Мишустин уделил поддержке малого бизнеса. На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по страховым взносам для МСП, заявил премьер-министр. Кроме того, перенесут сроки арендных платежей для тех, кто берёт в найм госимущество.

Также премьер объявил о моратории на налоговые и таможенные проверки в секторе малого и среднего предпринимательства. Бизнес сможет рассчитывать и на ряд послаблений в финансовой сфере: будут расширены программы льготного кредитования и обеспечена возможность реструктуризации выданных ранее займов «по приемлемым ставкам», отметил Михаил Мишустин. Вместе с тем планируется предусмотреть капитализацию региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными кредитами малого и среднего бизнеса.

Практические объявленные премьер-министром меры поддержки — безусловно, верный шаг в существующих условиях, отметил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Они дадут малым фирмам дополнительный ресурс для адаптации и перестройки в кризисной ситуации. Однако панацеей эти шаги не станут: необходимо и дальше работать над их расширением, поэтому объединение предпринимателей уже готовит дополнительный пакет предложений, добавил он. По словам эксперта, больше всего сейчас страдает «событийный» рынок, общепит и туризм.

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