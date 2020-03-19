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Март ожидания: как в регионах готовятся к борьбе с коронавирусом

Тестирование для всех, кто едет из Европы, продленная северная вахта, подготовка больниц и неожиданный банкет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Март ожидания: как в регионах готовятся к борьбе с коронавирусом
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2020-03-18 16:04:32
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Российские регионы один за другим переходят в режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. О том, какие меры уже принимаются в разных субъектах, что планируется сделать в ближайшем будущем и что может ждать школьников и вахтовиков, — в материале «Известий».

Региональная статистика

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Регионы России начали подготовку к распространению инфекции

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил о новых случаях заражения, зафиксированных в регионах России. За сутки к 18 марта было обнаружено 33 новых случая, большая часть (31) в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях.

Накануне стало известно о том, что число заразившихся увеличилось на 21 человека, причем речь шла о 15 регионах страны.

«За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 4 случая в Москве, 2 — в Самарской области, 2 — в Калининградской области, 2 — в Тверской области, 1 — в Московской области, 1 — в Красноярском крае, 1 — в Тамбовской области, 1 — в Калужской области, 1 — в Нижегородской области, 1 — в Пензенской области, 1 — в Республике Татарстан, 1 — в Республике Хакасия, 1 — в Свердловской области, 1 — в Архангельской области, 1 — в Ярославской области», — говорилось в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

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скорая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Всего к 18 марта известно о 147 случаях заражения. Лидерами по-прежнему остаются Москва и Московская область (55 и 12 случаев соответственно), в остальных регионах сообщается о единичных заболевших. Исключение составляют Петербург (9 случаев), Калининградская и Самарская области (по 5 случаев).

При этом российские регионы один за другим вводят режим повышенной готовности. В среду, 18 марта, соответствующий документ подписал глава Свердловской области и губернатор Новосибирской области, уже действует аналогичный режим в Башкирии, а также Саратовской, Пензенской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, на Ямале, в Севастополе и в городе-курорте Сочи.

Повысили готовность

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В большинстве случаев введение такого режима предполагает похожий комплекс мер, включающих ограничения на проведение массовых мероприятий, ужесточение требований к дезинфекции общественного транспорта, публичных пространств и образовательных учреждений, а также усиленное наблюдение за теми, кто недавно приехал в Россию из-за границы, в том числе из стран, где инфекция распространяется особенно активно.

Сам по себе режим повышенной готовности далеко не всегда предполагает немедленное введение дополнительных ограничений — это в первую очередь механизм, который призван обеспечить более оперативную реакцию властей на изменения в ситуации.

«Это не говорит о том, что мы вводим какие-то дополнительные жесткие меры. Все решения, необходимые для предотвращения распространения эпидемии, нами приняты в течение марта. Но введение режима дает дополнительную возможность органам государственной власти по контролю за исполнением тех решений и рекомендаций», — пояснил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Башкирии в том числе сообщалось о переводе штаба на круглосуточный режим работы, а также о «тотальном контроле» всех прибывающих в республику лиц на наличие симптомов ОРВИ. В Саратовской области местные издания отмечают, что чиновники не объясняли, чего конкретно стоит ждать после перехода на режим повышенной готовности.

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Такой режим может вводиться в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, порядок прописан федеральным законом «О защите населения от чрезвычайных ситуаций». По нему власти, перейдя в режим повышенной готовности, могут в том числе ограничивать доступ на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, переориентировать под новые нужды транспортные средства и другие ресурсы государственных учреждений, а также задействовать материальные ресурсы из резервов.

Также в списке — возможная остановка работы предприятий в том случае, если речь идет об угрозе возникновения ЧС.

Возможны и другие дополнительные меры, направленные на защиту населения и территорий в случае чрезвычайной ситуации или на ликвидацию ее последствий и «не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина», подчеркивается в законе.

Тестирование по расширенной программе

Во вторник, 17 марта, было опубликовано поручение главы Роспотребнадзора, адресованное руководителям всех субъектов за исключением Москвы и области. В нем перечислены основные меры, которые должны будут предпринять на региональном уровне.

Так, документ обязывает глав регионов обеспечить тестирование на коронавирус всех россиян, прибывших из Европы в течение последних двух недель, а также тех, кто вернулся в течение месяца и позднее пожаловался на недомогание.

До этого тестирование во всех субъектах, включая Москву, проводилось только при наличии симптомов. О планах по расширению тестирования в начале недели на заседании координационного совета заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Она рассказала, что в правительстве поручили Роспотребнадзору поставить тест-системы во все регионы страны при условии, что там определят подходящие для этого лаборатории — они должны быть указаны в заявках. Для этого могут быть задействованы учреждения, обычно работающие с вирусами более низких групп.

«Мы предполагаем, что граждане при отсутствии явных симптомов, но которые были в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией, смогут обратиться в эти лаборатории после того, как субъекты совместно с Роспотребнадзором развернут эту работу», — цитируют журналисты Татьяну Голикову.

Подготовить заявки регионы должны были до 17 марта.

В списке поручений также — разъяснительная работа с представителями бизнеса, в том числе с индивидуальными предпринимателями. Те должны будут обеспечить дезинфекцию помещений и обеззараживание воздуха, по возможности проводить совещания дистанционно, ограничить разъезды и командировки.

Кроме того, документ предусматривает ограничения на проведение массовых мероприятий, ужесточение контроля за мерами дезинфекции в местах общественного питания.

Близкие каникулы

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Готовиться ко временному переходу на дистанционное обучение российским учебным заведениям рекомендовали 16 марта. Предполагается, что большинство школ перейдут на него после каникул, которые продлятся с 23 марта по 12 апреля. К этому времени в Минпросвещения пообещали подготовить для регионов рекомендации о том, как это организовать.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что доступ к образовательным ресурсам будет бесплатным для интернет-пользователей, при этом сами школы продолжат свою работу.

«Благодарим операторов связи за предоставление бесплатного доступа к этим ресурсам. Важно, что школы будут работать. Особенно это актуально для школьников, которые учатся в начальных классах, если по каким-то причинам родители не могут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадозора можно будет привести детей в школу», — отметил чиновник.

Напомним, что в Москве свободное посещение ввели с 14 марта. В регионах пока решение принимается на местном уровне. В Тверской области перейти на дистанционное обучение вузам и школам рабочая группа под руководством губернатора Игоря Рудени рекомендовала уже в понедельник, 16 марта. Со вторника, 17 марта, на новый формат начали переходить местные университеты.

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лекция
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Почти одновременно о похожих планах объявили в сочинском образовательном центре «Сириус» — там дистанционное обучение хотят ввести с 18 марта. Пока в этом режиме дети должны учиться до 5 апреля, но не исключено, что ситуация может измениться.

«В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо отменен досрочно», — цитирует «Юга.ру» представителей образовательного центра.

В международном детском центре «Орленок» для сотрудников провели специальные учения. В Челябинской области перевести студентов на дистанционное обучение хотят со следующей недели. Ввести свободный режим посещения уже рекомендовали школам в Новосибирской области. А все школьники в ЯНАО уходят на обязательные каникулы с 18 марта.

Кроме того, в большинстве регионов уже были отменены поездки за границу детских групп и введены запреты на массовые мероприятия, введены ограничения на рабочие поездки и командировки за границу для госслужащих.

В Ярославской области при этом не только полностью отменили загранкомандировки для чиновников — в «Почте России» местным журналистам рассказали, что ограничивают в том числе и перемещение сотрудников по стране. Правда, пообещав, что отделения продолжат свою работу в прежнем режиме.

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И длинная северная вахта

Вопрос с вахтовиками, график работы которых предполагает перемещение внутри региона или по стране, сейчас решается в ЯНАО. Власти считают, что такой формат работы приводит к постоянной ротации населения, что, по мнению чиновников, осложняет борьбу с распространением инфекции.

Несколько дней назад стало известно о госпитализации трех человек, которые ехали в поезде из Москвы в Новый Уренгой вместе с женщиной, у которой заподозрили коронавирус. Еще трех человек госпитализировали после вахты в Магадане. В воскресенье, 15 марта, стало известно, что взятые у них тесты не подтвердили наличия инфекции.

Родственники других вахтовиков, находившихся в этот момент на месторождениях, якобы сообщали о том, что вертолетное сообщение с ними прервано, после окончания вахты люди не могут вернуться домой. Официально эти данные не подтверждались.

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На совещании 16 марта Дмитрий Артюхов рассказал, что в создавшейся ситуации часть предприятий уже приняла решение продлить срок вахты до трех месяцев. Это значит, что новые сотрудники туда попасть не смогут, но те, кто к этому моменту уже был на месторождениях, должны будут продолжать работу.

— На мой взгляд, это действенная мера, которая позволит всем взять необходимое время для анализа ситуации и не допустить притока потенциально больных сотрудников, — пояснил глава региона.

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Кроме того, на Ямале решили провести традиционный для северных народов весенний праздник День оленевода без приглашения иностранных гостей, а все компании, которые имеют такую возможность, должны будут перевести сотрудников на удаленную работу.

Не сделали ничего плохого

Правда, в некоторых случаях граждане подозревают, что заявленные меры безопасности сами чиновники не всегда соблюдают строго.

Так, в ХМАО губернатора Наталью Комарову обвинили в том, что она доложила полпреду в Уральском федеральном округе Анатолию Цуканову о мерах, которые в действительности, по мнению журналистов, не соблюдаются. Например, об отмене массовых мероприятий с участием иностранных граждан, в то время как в ХМАО в первой половине марта прошел ежегодный международный фестиваль «Дух огня».

В Красноярске общественники обратили внимание на то, что мэрия объявила о планах провести банкет на 150 приглашенных, хотя губернатор края Анатолий Усс уже ввел запрет на массовые мероприятия в регионе.

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ГРЭС

Южноуральская ГРЭС-2 в Челябинской области

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Челябинске одна из жительниц обратила внимание на делегацию из Италии, посещавшую местную ГЭС. Женщина настаивала на том, что видела среди членов делегации людей с насморком и симптомами простуды или ОРВИ, а в региональном управлении Роспотребнадзора ее обращения проигнорировали. В региональном минздраве, в свою очередь, объясняют, что делегация прибыла в регион до того, как Италия попала в список неблагоприятных стран, все ее участники прошли карантин и находятся под наблюдением медиков.

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Бережнее относиться к тем, кто заразился или мог заразиться коронавирусом, а также не связывать вирус с отдельными социальными группами тем временем призвали психологи Томского государственного университета, которые разработали специальную памятку о том, как сохранять спокойствие в условиях пандемии.

«COVID-19 может повлиять на людей из многих стран, во многих географических точках. Не ассоциируйте его с какой-либо этнической или национальной принадлежностью. Будьте чутки ко всем, кто пострадал. Люди, затронутые COVID-19, не сделали ничего плохого, и они заслуживают нашей поддержки и сострадания», — говорится в ее первом пункте.

Дополнительные мощности

Подготовка зданий, в которых должны будут находиться люди с подозрением на коронавирус, те, у кого наличие инфекции подтвердилось, а также те, кто должен оставаться под наблюдением врачей, — еще одно направление работы в регионах. Такие помещения должны быть заранее определены и подготовлены везде.

Обычно это местные инфекционные больницы, санатории и даже обычные поликлиники, которые сейчас переоборудуют под новые нужды. Учитывая опыт Северной Италии и Китая, вопрос заключается в том, хватит ли их мощностей в случае резкого увеличения нагрузки.

Не исключено, что в случае необходимости в субъектах РФ могут начать возводить модульные инфекционные центры.

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Строительство мобильного комплекса инфекционной больницы в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Об этом во вторник, 17 марта, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Если будет необходимость, мы готовы к реализации этих вариантов», — отметил он.

Строительство первого такого комплекса 10 марта было начато в Москве. Планируется, что он станет дополнением к больнице в Коммунарке и инфекционной клинической больнице № 1, в которых сейчас размещаются люди с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее.

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