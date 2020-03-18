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Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля

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Фото: РИА Новости/Антон Уницын
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Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

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«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — приводит его слова «РИА Новости».

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Позже Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью более 50 человек.

Кроме того, общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта из-за вируса.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заболели более 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались. В России выявлено 114 случаев заражения.

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