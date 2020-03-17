В Москве приостановлены пятничные молитвы в мечетях

Духовное управление мусульман (ДУМ) России приостановило коллективные пятничные и пятикратные молитвы в Москве из-за коронавируса. Об этом 17 марта сообщило ТАСС со ссылкой на приказ первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции <…> приказываю <…> Духовному управлению мусульман города Москвы, <…> администрациям Московской соборной мечети, Исторической мечети Москвы и мемориальной мечети «Шухада», Культурного центра «Дар» Москвы, Духовному управлению мусульман Московской области <…> приостановить проведение коллективных пятикратных и пятничных молитв», — говорится в документе.

Ранее во вторник стало известно, что в Москве увеличилось число зараженных коронавирусом до 56. В России на 17 марта зафиксировано 114 случаев заболевания.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.