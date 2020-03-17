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Минтруд огласил рекомендации для чиновников на фоне угрозы коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Минтруд рекомендовал чиновникам ограничить прием граждан и работать с документами дистанционно. Соответствующий документ во вторник, 17 марта, был опубликован на сайте ведомства.

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В методические рекомендации для чиновников, работников государственных структур и представителей органов местного управления включено больше десятка пунктов.

В частности, в министерстве советуют «временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах».

Кроме того, рекомендуется перейти по возможности на удаленный режим работы, сократить количество совещаний и мероприятий, не допускать работников с признаками ОРВИ на место службы, организовать проведение дезинфекции в помещениях и многое другое.

Отдельной главой идет призыв соблюдать основные правила гигиены: «мыть руки с мылом и теплой водой не менее 15–20 секунд, всегда мыть руки перед едой; чихать, прикрывая рот и нос салфеткой; носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его».

Ранее в этот же день стало известно, что около 80% российских работодателей не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, треть отечественных компаний не вводили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В то же время только 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома.

16 марта стало известно, что в правительстве России рассматривают возможность обеспечения дистанционной выдачи листов временной нетрудоспособности на фоне распространения вируса SARS-CoV-2.

8 марта в депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции в случае подозрений на коронавирус и ответственности за нарушение карантинного режима.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека. В России, согласно последним данным, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек.

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