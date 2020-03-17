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Все федеральные учреждения культуры закроются для посетителей

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Все федеральные учреждения культуры будут закрыты для посетителей в целях предупреждения распространения коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры во вторник, 17 марта.

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Приказ касается всех музеев и организаций, устраивающих выставки, а также театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов. Срок действия ограничений в документе не указан.

Ранее 17 марта стало известно, что Третьяковская галерея перестанет пускать посетителей с 18 марта. Мера будет действовать как минимум до 10 апреля.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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