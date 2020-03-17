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Третьяковская галерея закроется для посетителей с 18 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 18 марта для посетителей будет закрыта Третьяковская галерея в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 марта на сайте галереи.

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«С 18 марта по 10 апреля Третьяковская галерея и наши малые музеи (Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова) закрыты для посещения. Мы приняли это решение, так как чувствуем ответственность за безопасность и здоровье наших посетителей и сотрудников», — говорится в сообщении.

Также до 10 апреля отменены все мероприятия в здании галереи в Лаврушинском переулке, Инженерном корпусе, Новой Третьяковке и ее западном крыле. В сообщении подчеркивается, что в галерее тщательно следуют указаниям Роспотребнадзора, Минкультуры и групп, созданных для контроля над коронавирусом.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с заражением коронавирусом. Еще по одному случаю заражения было выявлено в Пензе и Красноярске.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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