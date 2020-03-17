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Собянин обсудил увеличение производства масок и средств дезинфекции

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Фото: ТАСС/Федосенко Наталия
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Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с рабочей группой Госсовета по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в рамках которого были затронуты вопросы необходимости увеличения производства средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и медикаментов.

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«Рассмотрены вопросы подготовки региональных медицинских учреждений и использования мощностей федеральных медицинских центров, создания федерального call-центра для консультирования медицинских работников регионов, материальной и моральной поддержки врачей и медицинского персонала», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы администрации Москвы.

Также в ходе совещания были проведены переговоры о стабильных поставках в регионы тест-систем для оперативной диагностики коронавируса, о режиме работы публичных учреждений и мониторинге цен и наличия общественно значимых товаров и лекарств в магазинах и аптеках.

Кроме этого, рабочая группа обсудила возможность ограничения массовых мероприятий и способы информирования граждан о мерах, принимаемых для противодействия распространения инфекции.

В пресс-службе добавили, что в дальнейшем такие совещания будут проводиться регулярно.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия в помещениях численностью больше 50 человек. Под запрет попадают в том числе все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры. Кроме того, столичный градоначальник распорядился запретить продажу билетов водителями в салонах общественного транспорта города.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, а умер 7171 человек.

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