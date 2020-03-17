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Режим повышенной готовности введен в Якутии из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Режим повышенной готовности введен в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил в Twitter глава республики Айсен Николаев.

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«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, в Республике Саха (Якутия) вводим режим повышенной готовности. Запрет на мероприятия с участием свыше 50 человек», — написал Николаев.

Вузам республики рекомендовано освободить общежития и отправить студентов домой.

Николаев добавил, что случаев заражения коронавирусом в Якутии не выявлено.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусной инфекцией в России.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациентов, а умер 7171 человек.

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