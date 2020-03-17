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Врач опроверг пользу цитрусовых для профилактики коронавируса

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Употребление цитрусовых не помогает при профилактике и лечении вирусов, в том числе коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта сообщил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, несмотря на популярность мнения о том, что цитрусовые укрепляют иммунитет и способны работать как жаропонижающее средство, на деле существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют.

При этом по-настоящему действенной защитой от коронавируса является социальная изоляция: следует избегать скопления людей, держаться подальше от кашляющих и чихающих, не контактировать с больными или людьми на карантине.

«Также необходимо после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом и промывать нос морской водой», — цитирует Лебедева «РИА Новости».

По последним данным, в России зарегистрировано 93 человека с диагнозом COVID-19. По всему миру инфицировано 181 344 человека.

В конце января главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова развенчала миф о жиросжигающем свойстве грейпфрута.

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