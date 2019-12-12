Диетолог рассказала о пользе и вреде цитрусовых

Апельсины и мандарины содержат витамины и других необходимых организму человека веществ, однако могут представлять и угрозу для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Как 12 декабря пишет «Федеральное агентство новостей», цитрусовые могут быть полезны при многих болезнях, даже способны восстанавливать репродуктивную функцию и укрепить иммунитет. Вместе с тем они имеют различия, которые не стоит игнорировать.

По словам Мухиной, у мандаринов содержание фруктозы на 7% выше, потому они слаще апельсинов и более вредны для диабетиков. Апельсины опасны для людей с гастритом, потому что сильнее раздражают слизистую желудка.

Помимо этого, подчеркнула специалист, и мандарины, и апельсины обладают мочегонным эффектом, потому рекомендуются беременным для предотвращения отеков. Людям же с почечными заболеваниями употреблять цитрусовые следует с осторожностью.

Диетолог уточнила, что калорийность мандаринов и апельсинов практически одинаковая, и нельзя сказать, что из них полезнее или вреднее, потому следует соблюдать чувство меры, как и с другими продуктами, пишет РИАМО.

6 декабря врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что бездумное употребление мандаринов может подорвать здоровье в новогодние праздники. По словам эксперта, самая большая опасность, — высокая аллергичность мандаринов. Кроме того, с фруктами в организм поступает значительный объем сахара.