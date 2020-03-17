Вирусный спрос: россияне скупают респираторы и защитные очки

Вслед за медицинскими масками россияне начинают закупаться респираторами и защитными очками. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия». Эти средства действительно эффективны в качестве противовирусной защиты, но рядовым гражданам они, как правило, не нужны, говорят эксперты.

В феврале продажи респираторов выросли вчетверо в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Такском». При этом средняя цена изделия поднялась на 18% — до 242 рублей. Также данные компании свидетельствуют о росте спроса на защитные очки. Их россияне в феврале покупали на 33% чаще. Их средняя стоимость выросла на 9% до 158% рублей.

По-прежнему сохраняется спрос и на медицинские маски – их в феврале купили в 4,5 раза больше, чем в тот же период год назад. Средняя цена за упаковку – 49 рублей, на 16% дороже, чем в 2019-м. Из графика продаж по дням видно, что пик спроса на медицинские маски пришелся на первую неделю февраля, а затем планомерно снижался. Любопытно, что меньше всего масок и респираторов россияне покупали в праздничный уикенд 22-24 февраля.

Также «Такском» проанализировал динамику продаж стерильных перчаток – они пока остаются на уровне прошлого года (плюс 0,5%). А вот цены на них продавцы предусмотрительно повысили – на 9% до в среднем 81 рубля за пачку.

Со 2 марта Россия ввела запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и бинтов. Ограничение установлено соответствующим постановлением правительства. Также документ запрещает экспортировать марлю, вату, костюмы химической защиты, медицинские перчатки, респираторы и другие изделия. Ограничения не распространяются на вывоз продукции для оказания международной гуманитарной помощи другим государствам на основании решений правительства. Граждане могут брать «запрещенные» товары с собой в поездки за рубеж для личного пользования, уточняется в постановлении. С помощью этих мер правительство надеется предотвратить искусственный дефицит некоторых видов медицинских изделий, которые спекулянты могут вывозить за рубеж, пояснял ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В середине февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала дефицит медицинских масок в аптеках Москвы и Карачаево-Черкесской Республики. Изделий не было более чем в половине торговых точек регионов.

Запрет экспорта вряд ли позволит избежать дефицита защитных медицинских изделий, полагает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

- Предполагаю, респираторы стали покупать из-за того, что медицинские маски сложно найти. Можно ожидать, что ситуация с ценами в ближайшее время в лучшую сторону не изменится. На фоне распространения коронавируса в Европе ажиотаж вырастет, а вместе с ним подорожают и ходовые товары, - считает эксперт.

Маски, респираторы и очки – действительно являются средствами противовирусной защиты, отметила завкафедрой инфекционных заболеваний Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова.

- Но вопрос — нужны ли они обычным людям, - считает она. – Допустим, в очках я не вижу необходимости. Шанс того, что вирус попадет на слизистую от больного в нынешних реалиях не то что минимален, а близок к фантастическому.

Что касается масок и респираторов, то их использование наиболее актуально для тех, кто по работе много контактирует с людьми – например, продавцов или таксистов, отметила Галина Кожевникова.

Использовать маски для защиты органов дыхания ранее рекомендовал Роспотребнадзора. Также ведомство обратило внимание россиян на необходимость мыть руки перед едой и после посещения людных мест, рекомендовали не посещать зоопарки и рынки, есть только термически обработанную пищу и пить бутилированную воду.