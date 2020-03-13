Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8-9°C

Китайские ученые провели исследование пиков распространения коронавируса в разных странах и доказали, что оптимальной для передачи патогена является температура от 5 до 8,72 градуса, а влажность воздуха — от 35 до 50%. Таким образом, рано наступившая в средней полосе России весна может создать для распространения инфекции COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, практически идеальные условия.

И главное — сухо

Ученые из университета Сунь Ятсена (Чжуншань) в своем исследовании доказывают, что новый коронавирус лучше передается в условиях низких температур — от 5°C до 8,72°C и относительно низкой влажности — от 35 до 50%. Прежде чем сделать такой вывод, они проанализировали пики заболеваемости в период с 20 января по 4 февраля 2020 года. В это время в Китае и еще 26 странах было зарегистрировано в общей сложности 24 139 подтвержденных случаев заболевания. 68,01% пациентов были выходцами из провинции Хубэй. Ученые учли инкубационный период COVID-19, а также карантинные меры, которые постепенно вводились в разных городах.

Гипотеза ученых заключалась в том, что различная температура могла бы значительно повлиять на передачу конденсата, в котором содержатся коронавирусы. Также исследователи приняли во внимание, что подобные корреляции были найдены и при предыдущих заражениях вирусами MERS и SARS.

Вирусная погодка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В частности, лабораторный эксперимент, проведенный в 2011 году с SARS, доказал, что этот патоген может сохраняться в течение пяти дней на гладкой поверхности в окружающей среде при температуре 22°C и влажности 40–50%. Как только температура поднималась до 38°C, а влажность увеличивалась до 95%, штамм терял свою активность.

В данном случае было проведено статистическое исследование, которое также показало, что новый коронавирус избирателен. Как только температура достигала отметки 8,72°C, его активность сразу шла на спад. А при 30°C его инфекционная скорость равнялась нулю.

— Действительно, такие отличия между разными вирусами существуют, и это связано со стойкостью оболочки, которая определяется их генами, — пояснил pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. — Некоторые вирусы, например, оспы очень устойчивы к высыханию и могут сохраняться многие месяцы, а гепатит В уцелеет даже при кратковременном кипячении, так как имеет очень стойкую оболочку. Наименее устойчивы патогены, имеющие липопротеидную оболочку, к которым относится SARS-CoV-2 и все другие уже известные коронавирусы. Между ними много общего, и сравнительный генетический анализ должен значительно помочь в их изучении и борьбе с ними.

Потепление климата

В условиях постепенного потепления, как отмечают авторы статьи, можно надеяться на то, что активность распространения «китайского патогена» будет падать, что уже наблюдается в Китае, власти которого объявили о конце эпидемии.

Это подтверждается данными и о других коронавирусах, так как хорошо известно, что в странах с умеренным климатом они распространяются преимущественно с декабря по апрель, рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— Возможно, такая закономерность будет прослеживаться и для нового штамма, но гарантии нет. Однако в случае если температура повысится выше 8°C, это не будет означать, что вирус сразу станет менее интенсивно распространяться. Скорее всего, значительные изменения в плане передачи патогена могут произойти, если температура повысится выше 20°C , — отметил эксперт.

Вирусная погодка Фото: агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов

По прогнозу центра «Фобос», в ближайшие пять дней влажность будет колебаться от 55 до 68%. Как пояснили специалисты, дать более точные цифры не представляется возможным, так как это сложный показатель, зависящий от целого ряда факторов.

Что касается дальнейшего потепления в России, то оно уже в обозримом будущем возьмёт паузу. Как рассказал «Известиям» ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец, скоро нас ожидают снег и морозы.

— Приближается похолодание. В ближайшие дни мы свалимся в мешок полярного холода. Уже в эту субботу начнутся заморозки, средняя температура марта составит минус 1–6°C. Ожидается мокрый снег и гололедица. А вот апрель и май будут достаточно благополучными, с показателями в рамках климатической нормы.

Это говорит о том, что температура в средней полосе будет достаточно часто колебаться в пределах от 5 до 8°C, — наиболее благоприятном диапазоне для распространения патогена​​.

Вирусная погодка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Однако не все эксперты согласны с тем, что атмосферная температура коррелирует со способностью нового патогена к распространению. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уверен, что заражение в 99% случаев происходит в помещении при большом скоплении людей и абсолютно неважно, какая при этом была температура «за бортом».

— Вирус спокойно живет в наших организмах при температуре 36,6 градуса и большой влажности. Обычно чем выше влажность, тем выше уровень инфекции. В хорошо вентилируемых помещениях, как известно, меньше уровень возможной инфекции. На улице же огромные объемы воздуха, там заразиться гораздо сложнее , — пояснил ученый.

Активное распространение коронавируса при температуре 8–9°C связано с тем, что в Китае на большинстве территорий отсутствует системное отопление, отметил Павел Волчков. Жители вынуждены платить за него сами, поэтому они экономят электричество и редко открывают окна. Как известно, в плохо проветриваемых помещениях патогены распространяются быстрее. С наступлением тепла, китайцы начинают чаще проветривать помещения, поэтому, как и сказано в исследовании, возможность распространения коронавируса снижается.