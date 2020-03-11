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Смена прописки: коронавирус затихает в Китае и лютует в Италии

Пока Ухань начинает возвращаться к нормальной жизни, целую страну в Европе закрывают на тотальный карантин
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Смена прописки: коронавирус затихает в Китае и лютует в Италии
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2020-03-10 15:20:05
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В Китае, из которого коронавирус перекинулся на добрую сотню стран, эпидемия постепенно пошла на спад, в ознаменование чего в Ухане 10 марта впервые появился председатель КНР Си Цзиньпин. К этому дню все новые случаи заболевания COVID-19 в стране удалось локализовать до одного этого города, с которого всё и началось. Ухань даже смог закрыть последнюю импровизированную больницу, переоборудованную еще недавно под нужды зараженных вирусом. А вот в Италии, наоборот, совсем иная картина: с 10 марта вся страна была посажена под карантин с сопутствующими ограничениями на передвижения, за их нарушение итальянцам и застрявшим в стране иностранцам пригрозили административной и уголовной ответственностью.

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Спаднические настроения

Председатель КНР Си Цзиньпин появился в Ухане впервые с того момента, как мир узнал об этом вирусе в конце декабря 2019 года. Председатель Си направился в больницу Хошэньшань — один из двух госпиталей, который был возведен в рекордно короткие сроки специально для лечения заразившихся новым и опасным вирусом. Там китайский лидер, облаченный в плотную защитную маску, осмотрел сам объект, а также обратился с приободряющей речью к врачам и пациентам больницы — правда, через видеосвязь.

В комментариях к визиту китайская пресса дружно отметила, что приезд в Ухань лидера КНР знаменует «переломный момент в борьбе с эпидемией внутри страны» и тот факт, что теперь «Китай постепенно выходит из самой темной фазы».

Помимо оптимистичной риторики прессы в стиле «битва продолжается, но победа близка», в пользу того, что худшее для Китая позади, говорит и статистика. Во-первых, новых заболевших в стране стало появляться в разы меньше. За 10 марта, например, было зарегистрировано 17 новых заболевших, тогда как еще недели три назад число ежедневных новых случаев неизменно превышало сотню.

Смена прописки
Реабилитационный центр в горде Ухань для больных коронавирусом 

Реабилитационный центр в городе Ухань для больных коронавирусом

Фото: Global Look Press/Xiong Qi
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Во-вторых, новые заражения удалось локализовать — в последние три дня все заболевшие были зарегистрированы в Ухане. Исключениями стали лишь два случая, когда вирус в Пекин и Гуандун был занесен уже из-за границы — прилетевшими из Великобритании и Испании. Эти и еще почти 70 случаев «импорта» коронавируса из-за рубежа, преимущественно из Ирана и Италии, ставят теперь перед Пекином задачу уже самому огораживаться от стран — так же как еще недавно весь остальной мир закрывал свои границы для китайцев.

В знак того, что эпидемия в значительной степени под контролем, 10 марта в Ухане закрыли последнюю больницу, переоборудованную под лечение пациентов с диагнозом COVID-19. В общей сложности таких временных объектов, включая спортивные стадионы и конференц-центры, в городе было 14.

Власти провинции Хубэй, 56 млн жителей которой более месяца просидели на месте под строжайшим карантином, стали тем временем изучать возможность снять жесткие ограничения на передвижение людей в районах провинции со средним или низким уровнем риска.

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Коронавирус в Италии
Европа готовится к пандемии коронавируса. У медиков уже практически нет сомнений, что смертельно опасная болезнь охватит весь мир, вопрос только в том, когда это произойдет и сколько людей погибнет. Что происходит в Италии, которая оказалась на третьем месте в мире по числу заболевших, — в фотогалерее «Известий»
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Passaro
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Коронавирус в Италии
В настоящее время самая крупная вспышка, помимо Китая, зафиксирована в Южной Корее. Там инфицированы 1200 человек, в том числе американский военнослужащий, 12 больных погибли. Министерство здравоохранения Ирана подтвердило не менее 95 случаев заражения и 15 смертей. В Италии инфицированы 322 человека, 11 скончались. Подтверждены случаи заражения в Алжире, Испании, Швейцарии, Хорватии, Канаде, Румынии
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
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Коронавирус в Италии
В Италии больше всего зараженных оказалось в северной части страны: в Ломбардии — 240 человек, 42 случая зафиксировано в Венето, 26 — в Эмилии-Романье. Также есть заболевшие на Сицилии, в Пьемонте, Тоскане, Лигурии и Альто-Адидже. Каждый день фиксируются десятки новых случаев
Фото: Getty Images/Antonio Masiello
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Коронавирус в Италии
В 10 городах Ломбардии и Венето введен карантин, закрыты школы, музеи и театры. Среди жителей началась паника — с полок магазинов смели все товары
Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Коронавирус в Италии
Также в Ломбардии и Венето были отменены все спортивные мероприятия, в том числе несколько матчей серии А. Организаторы турниров предлагают провести их без зрителей
Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
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Коронавирус в Италии
Из-за вспышки коронавируса знаменитый кутюрье Джорджио Армани попросил зрителей не приходить на его показ в рамках Недели моды в Милане. Шоу проходило за закрытыми дверями, без публики и транслировалось онлайн на сайте модного дома
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
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Коронавирус в Италии
В Падуе, у станции скорой помощи, появились отдельные палатки для приема больных, у которых есть подозрение на наличие коронавируса
Фото: Getty Images/NurPhoto/Massimo Bertolini
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Коронавирус в Италии
Попасть в зоны карантина и покинуть их нельзя без специального разрешения. Десятки тысяч местных жителей получили от властей предписание не выходить из дома. Следить за соблюдением правил призваны силы полиции и военные
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
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Коронавирус в Италии
Количество заразившихся в Италии растет, однако соседние страны решили не закрывать границы и не ограничивать передвижение людей
Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Коронавирус в Италии
Роспотребнадзор со ссылкой на предупреждение ВОЗ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, пока там не стабилизируется ситуация с распространением инфекции
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Passaro/Fotogramma/Ropi

Теперь выходящим на финишную прямую в борьбе с распространением вируса властям КНР предстоит не менее упорная борьба за восстановление утраченных экономических показателей.

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— По нашим оценкам, более половины из 300 млн сотрудников-мигрантов до сих пор не вернулись на работу, — сообщили «Известиям» авторы аналитического портала о Китае Plenum. — Ежедневное движение в метро в 30 крупных городах восстановилось, но всё еще на 60–70% ниже предпраздничного уровня (до китайского Нового года. — «Известия»). Вероятно, для нормализации потребуется еще как минимум месяц.

Впрочем, ждать восстановления экономической активности придется не только в Китае: пока предприятия КНР начинают вставать на ноги после эпидемии, фабрики и заводы в других странах, напротив, закрываются.

Италия и пустота

К настоящему моменту COVID-19 затронул более сотни стран (по данным на 10 марта, в мире оказалось 113 тыс. случаев заболевания и свыше 4 тыс. смертей), но самой пострадавшей, за исключением Китая, стала Италия, где зараженных насчитывается более 9,1 тыс. человек с 463 случаями смертельного исхода. Еще несколько дней назад власти ввели ограничения на передвижение на севере страны, а в ночь на 10 марта премьер Италии Джузеппе Конте в одночасье решил посадить на карантин всю 60-миллионную страну.

Смена прописки
Рим
Фото: Global Look Press/Roberto Monaldo.Lapre
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— Я собираюсь подписать указ, который можно резюмировать следующим образом: «Я остаюсь дома», — объявил Конте по телевидению, сообщая, что с нынешних пор и минимум до начала апреля всей Италии придется жить по-новому.

А именно — никуда не ездить, за исключением «обоснованных причин рабочего характера или по состоянию здоровья», и никуда не ходить. Хотя ходить теперь особенно и некуда — все музеи, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты и развлекательные учреждения закрыли, а занятия в школах и университетах отменили до начала апреля. Вирус, проникший даже в святая святых католиков — Ватикан, сказался и на работе церквей: новые меры по борьбе с распространением COVID-19 включили запрет на проведение публичных церемоний бракосочетания и похорон.

За четыре года моего проживания здесь такой Рим я вижу впервые. Народу на улицах практически нет. В ближайшем ресторане, куда я часто ходила за пиццей, расстояние между столиками сделали более метра, хотя раньше все сидели вплотную. Многие магазинчики закрыты, туристов практически не осталось. У фонтана Треви днем народу меньше, чем в былые дни ранним утром, — рассказала «Известиям» 35-летняя россиянка Мария. — По такому Риму, конечно, комфортно прогуляться, но город утратил свою прежнюю энергетику, все-таки Рим — это эмоциональный, бурлящий, живой город с туристами, пусть их порой бывает слишком много.

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Кое-где в нарушение запрета итальянцы, правда, всё же покинули свои дома — чтобы закупиться продуктами и предметами первой необходимости на время карантина. В некоторых городах людей даже попытались отправить по домам увещеваниями из громкоговорителей о том, что продукты продолжат завозить на регулярной основе.

Все начеку

Италия наряду с Китаем, Южной Кореей и Ираном вошла в четверку стран, где коронавирус оказался наиболее активен и смертоносен. Но и другие страны не то чтобы отделались легким испугом. 10 марта первые смерти от COVID-19 были зарегистрированы в Канаде и Германии. В тот же день первый случай заболевания обнаружила Монголия и тут же запретила все передвижения по стране и из нее на ближайшие шесть дней.

Смена прописки
Шереметьево
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Заметно пополнился и список государств, власти которых решили закрыть въезд гражданам Италии и тем, кто недавно там побывал. 10 марта эту меру ввела и Австрия. А Дания запретила практически все полеты из Италии. Всё новые и новые страны прибегли к отмене массовых мероприятий и закрытию школ для предотвращения разрастания эпидемии — с 11 марта на каникулы отправили детей в Чехии и испанской столице Мадриде.

Еще в случае с довольно высокопоставленными иранскими чиновниками (один из которых умер от коронавируса, а несколько других заразились) стало понятно, что от эпидемии не застрахован никто. 9 марта на карантин пришлось отправиться президенту Португалии Марсело Ребелу де Соуза, а на следующий день стало известно, что в числе заболевших — глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио.

А в США зародились опасения, что в числе инфицированных может оказаться президент Дональд Трамп. Спекуляции появились после того, как два сенатора-республиканца, ранее общавшиеся с человеком, у которого позднее тест дал положительный результат на болезнь, контактировали потом с Трампом. Один из них даже путешествовал с президентом на борту самолета 9 марта. При этом тест на наличие коронавируса американский лидер не сдавал, признали в Белом доме.

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