Дежурная аптечка: продажи противовирусных препаратов выросли в полтора раза

Фармацевтический рынок России нервно отреагировал на стремительное распространение COVID-19 в Италии. Первые сообщения об эпидемии в этой стране появились в конце февраля, и практически сразу траты россиян на противовирусные и иммуномодулирующие препараты выросли в полтора раза. Такие данные приводит исследовательский центр «Ромир». Еще больший спрос на лекарства подстегнула информация о том, что новый коронавирус добрался до Москвы — в столице на вчерашний день было выявлено 15 случаев заболевания. Опрошенные «Известиями» эксперты подтвердили, что люди в панике скупают препараты, но предупредили, что их бесконтрольное применение может привести к негативным последствиям.

Паническая покупка

В конце февраля в России в полтора раза выросли продажи противовирусных и иммуномодулирующих препаратов. Анализ фармацевтического рынка, проведенный специалистами исследовательского центра «Ромир», показал, что средний чек такой покупки увеличился с 382 до 573 рублей.

На динамике продаж сказались новости об ухудшении ситуации с распространением патогена, считают исследователи. На четвертой неделе 2020 года россияне приобретали в среднем 1,2 упаковки препаратов из указанной категории. А после появления новостей о начале эпидемии в Италии произошел резкий рост продаж — до 2,54 упаковки.

Самым покупаемым из лекарств в этот период стал «Кагоцел». На пятой неделе года наибольшее количество упаковок за одну покупку зафиксировано у «Амиксина». А наибольшие траты в течение восьми недель 2020-го зафиксированы на «Изопринозин». Интересно, что, несмотря на новости из Китая о возможной эффективности «Арбидола» при лечении COVID-19, динамика покупок данного препарата в январе-феврале оставалась стабильной.

Пик увеличения количества покупок защитных масок пришелся на пятую неделю текущего года. В этот период россияне тратили на них больше всего — 176 рублей за одну покупку. Затем траты стали снижаться и достигли 65 рублей. Если на пятой неделе поштучное приобретение масок обходилось в 26 рублей, то на восьмой — всего в 14. Это говорит о том, что люди стали покупать их оптом, в больших упаковках, подчеркивают исследователи.

— Через Romir Scan Panel мы фиксируем небольшое увеличение спроса на маски и противовирусные препараты начиная с первых дней февраля. Тогда появилась информация и о первых зараженных на территории России. Однако доля людей, поддавшихся панике, была мала и не повлияла на общее покупательское поведение россиян, — заявила «Известиям» директор по работе с клиентами сектора фарма центра «Ромир» Марина Шепотиненко.

Проведенный ранее RNC Pharma и проектом «Доктор на работе» опрос среди врачей показал: 29% респондентов считают, что масштабы распространения COVID-19 в России больше, чем отображает реальная статистика. И только 2% медиков признали эффективность принимаемых профилактических мер.

Чревато последствиями

Любые сообщения, касающиеся эпидемии и распространения инфекции, вызывают повышенный спрос на противовирусные и иммуномодулирующие препараты, подтвердили опрошенные «Известиями» эксперты.

— Продажи таких лекарств выросли, но остаются в пределах сезонной нормы. Рост заметен на фоне низкого спроса на препараты от ОРВИ по причине теплой зимы , — рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. — Из-за сообщений о выявленных инфицированных рост тоже наблюдается, но пока без ажиотажа.

Эксперт подчеркнула, что в этот период многие производители подобных лекарств не вполне этично воспользовались ситуацией с распространением нового коронавируса для рекламы своей продукции.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что люди начинают скупать предлагаемые им препараты в панике, пытаясь защититься. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась и с распространением свиного и птичьего гриппа, а также геморрагической лихорадки Эбола.

Дежурная аптечка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Надо отметить, что эффективность противовирусных лекарств не доказана на 100%. Иммунитет они, конечно, повышают, но нет фундаментальных исследований относительно того, как они дальше влияют на организм. Поэтому из-за отсутствия доказательной клинической базы их не используют в других странах , — пояснил «Известиям» эксперт.

Евгений Тимаков подчеркнул, что каждый из этих препаратов имеет свои особенности. По его словам, например, «Изопринозин» используется только по показаниям при герпетических инфекциях, а «Амиксин» — крайне серьезный препарат, побочное воздействие которого еще до конца не изучено.