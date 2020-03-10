Карантинный срок: COVID-19 по влиянию на ВВП превзошел все эпидемии XXI века

Коронавирус по влиянию на мировые индексы и экономику превзошел предыдущие эпидемии опасных заболеваний XXI века. Эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова сравнили эффект для рынков от вспышек COVID-19, Эболы, свиного и птичьего гриппов, а также атипичной пневмонии (исследование есть у «Известий»). Выяснилось, что предыдущие эпидемии не оказали серьезного влияния на экономику и фондовые индексы. Хотя смертность от них была намного выше, чем от коронавируса. Удар по экономике от COVID-19 эксперты объяснили не последствиями самой болезни, а мерами борьбы с ней.

Любимец СМИ

Авторы исследования сравнили цены на золото, нефть, показатели РТС, а также технологические индексы США и Китая во время различных эпидемий опасных болезней в XXI веке. Эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова сделали вывод, что коронавирус стал дополнительным фактором, который повлиял на стоимость энергоресурсов.

Всего в мире, согласно счетчику китайского издания South China Morning Post, зафиксировано уже больше 110 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. По данным на вечер 9 марта, более 80 тыс. заболевших находятся в Китае, а остальные еще в 102 странах, включая Россию. При этом смертность от этой болезни составляет всего лишь 3,44%. Для сравнения: от атипичной пневмонии умерло 9,56% из числа заболевших, от Эболы — 42,32%, от птичьего гриппа — 59,3%. Лишь от свиного гриппа смертность была меньше, чем от COVID-19 — около 1%.

Опасные болезни практически никогда не становятся главным фактором, определяющим биржевые котировки, полагает начальник управления акций и срочных инструментов УК «Открытие» Виталий Исаков. По его словам, на индексы влияют беспрецедентные меры по борьбе с вирусами. В случае с коронавирусом — это карантин на предприятиях и в логистических центрах.

кф1 Фото: REUTERS/Aly Song

— В отличие от предыдущих эпидемий коронавирус начинает влиять на экономику, а значит, и на индексы, по причине быстрого распространения за пределы Азии. Воздействие усиливается за счет активного освещения в СМИ, — считает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Колоссальное падение цен на нефтяном рынке в 2014–2015 годах, когда стоимость этого углеводорода обвалилась на 66,47%, пришлось на вспышку вируса Эбола, рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Однако причиной падения стоимости черного золота стал избыток предложения за счет США, а не новая болезнь, считает он. По словам эксперта, восстановить уровень котировок удалось благодаря договоренности ОПЕК+.

— С 2000 года по 2012 год золото находилось в сильнейшем «бычьем» рынке (инвесторы играли на повышение цены. — «Известия»), кульминацией которого послужили ожидания, что запускаемые в развитых странах программы «количественного смягчения» приведут к неконтролируемо высокой инфляции. Когда этого не произошло, котировки драгоценного металла снизились. Влияние зоонотических заболеваний (птичий и свиной грипп. — «Известия») на этот процесс можно смело оценить в районе ноля, — считает Виталий Исаков.

Удар по росту

Темпы роста ВВП Китая в 2020 году замедлятся с прогнозируемых в прошлом году 5,9 до 4%, а США — с 2 до 1,3%, оценили в Институте международных финансов (IIF) (исследование есть в распоряжении «Известий»). При этом там ожидают темпы роста глобальной экономики на уровне 1% против 2,6%, заявленных ранее. Это сильнейшее падение с момента финансового кризиса 2008 года. Достоверность прогнозов зависит от множества непредсказуемых факторов, указывают эксперты. Ожидается снижение ставок центральными банками в ответ на растущую неопределенность. Карантин из-за коронавируса назван главной причиной, негативно влияющей на мировой ВВП.

кф2 Фото: REUTERS/Aly Song

— Не замедление темпов роста глобальной экономики последует за биржевой паникой, а биржевая паника происходит в ожидании торможения темпов увеличения мирового ВВП, который последует за мерами, призванными замедлить распространение коронавируса, — указывает УК «Открытие» Виталий Исаков.

Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году доля Поднебесной в глобальном ВВП была всего 4%, сейчас она более 16%, и проблемы китайской экономики оказывают более сильное влияние на мировые рынки, указал инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Барри Эрлих. По его словам, большинство глобальных компаний либо продает значимую долю продукции в Китае, либо имеют поставщиков в КНР. Инвесторы переживают, что коронавирус может стать началом рецессии из-за падения экономической активности и снижения уверенности потребителей, пояснил эксперт.

— Прошедших двух месяцев активного распространения болезни может быть достаточно для замедления темпов роста мировой экономики в 2020 году значительно ниже прогнозируемых ранее 3%. Если коронавирус продержится в активной фазе не более четырех-пяти месяцев, то есть пик распространения будет пройден до конца первого полугодия 2020-го, то рост мировой экономики составит 2,2–2,9%. А если 8–12 месяцев, то возможна глобальная рецессия, — считает Антон Покатович из «БКС Премьер».

По его словам, отечественная экономика в 2020 году может затормозиться до уровней 1–1,5% даже в случае, если действие вирусного фактора будет ограничено первым полугодием. При реализации более негативных сценариев темпы роста ВВП РФ в этом году продемонстрируют замедление на 0,2–0,8%, добавил он.

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Россия по итогам года покажет рост на уровне 0,7% — это ниже официального прогноза, считает главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Внутренний спрос — единственный драйвер роста. Обещанные в послании Федеральному собранию меры социальной поддержки должны его стимулировать, в противном случае темп был бы равен 0,5%, указал эксперт. По его словам, если пик заболеваемости в глобальном масштабе пройден, то темпы роста мировой экономики замедлятся до 1,5% в среднем за год. Затяжной характер развития эпидемии на протяжении еще хотя бы четырех месяцев будет означать выход на рецессию. Для граждан это в лучшем случае означает неизменность уровня доходов, а в худшем — их снижение.