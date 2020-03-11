Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом в среду, 11 марта, сообщил генеральный директор организации Теодор Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

«Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризована как пандемия», — говорится в публикации в Twitter ВОЗ.

При этом Гебрейесус отметил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

В этот же день стало известно, что в России за последние сутки зафиксировали восемь новых случаев коронавируса.

11 марта ученые предположили, что заболевание может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

9 марта Гебрейесус заявлял, что угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной, подчеркнув при этом, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.