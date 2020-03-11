Прямой эфир
Сюжет:

В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировали в России за последние сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения этой инфекции в России, которое поступило «Известиям» в среду, 11 марта.

Шесть больных в Москве, двое — в Подмосковье. Один из пациентов — ребенок, у него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он только носитель.

Кордонавирус: страны вводят дополнительные меры против COVID-2019
Что нужно знать туристам, планируя поездки на ближайшее время

Все граждане посещали Италию в последние две недели. Госпитализированных поместили в инфекционные боксы. Результаты заболевания подтвердили в установленном порядке.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — отметили в штабе.

По данным на среду, в Москве выявили 15 случаев заболевания. Двое пациентов, по предварительным данным, заразились после контакта с ранее заболевшими. Четверо больных прибыли из Италии.

На сегодняшний день всего в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 25 — у россиян, которые вернулись из Италии, два — у китайцев и один — у итальянца. Двоих граждан КНР и одного гражданина России выписали по выздоровлению. Также выписали россиян, которых эвакуировали из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

Московских пациентов госпитализировали в столичные стационары. Четверо лечатся в больничном комплексе в Коммунарке. Один — в инфекционной больнице № 1. Ребенка лечат в больнице имени Башляевой. Одного из пациентов полностью изолировали. Жительницу Московской области лечат в инфекционной клинической больнице № 1.

Смена прописки: коронавирус затихает в Китае и лютует в Италии
Пока Ухань начинает возвращаться к нормальной жизни, целую страну в Европе закрывают на тотальный карантин

Установлен полный круг близких контактов всех заболевших, они находятся под меднаблюдением. Трое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице. Еще трое направлены в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине. Ни один из взрослых пациентов не ходил на работу в прошедшие дни. Заболевший ребенок не посещал дошкольную группу.

Ученые допустили, что инфекция может переходить из активной формы в хроническую. Гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые происходили в Китае в последние несколько месяцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным этой организации, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения в 114 странах, умерли более 4 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия ограничит авиасообщение с четырьмя странами из-за коронавируса
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020