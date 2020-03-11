В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса

Восемь новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировали в России за последние сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения этой инфекции в России, которое поступило «Известиям» в среду, 11 марта.

Шесть больных в Москве, двое — в Подмосковье. Один из пациентов — ребенок, у него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он только носитель.

Все граждане посещали Италию в последние две недели. Госпитализированных поместили в инфекционные боксы. Результаты заболевания подтвердили в установленном порядке.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — отметили в штабе.

По данным на среду, в Москве выявили 15 случаев заболевания. Двое пациентов, по предварительным данным, заразились после контакта с ранее заболевшими. Четверо больных прибыли из Италии.

На сегодняшний день всего в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 25 — у россиян, которые вернулись из Италии, два — у китайцев и один — у итальянца. Двоих граждан КНР и одного гражданина России выписали по выздоровлению. Также выписали россиян, которых эвакуировали из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

Московских пациентов госпитализировали в столичные стационары. Четверо лечатся в больничном комплексе в Коммунарке. Один — в инфекционной больнице № 1. Ребенка лечат в больнице имени Башляевой. Одного из пациентов полностью изолировали. Жительницу Московской области лечат в инфекционной клинической больнице № 1.

Установлен полный круг близких контактов всех заболевших, они находятся под меднаблюдением. Трое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице. Еще трое направлены в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине. Ни один из взрослых пациентов не ходил на работу в прошедшие дни. Заболевший ребенок не посещал дошкольную группу.

Ученые допустили, что инфекция может переходить из активной формы в хроническую. Гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые происходили в Китае в последние несколько месяцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным этой организации, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения в 114 странах, умерли более 4 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства.