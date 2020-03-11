Россия ограничит авиасообщение с четырьмя странами из-за коронавируса

Россия ограничит с 13 марта авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщили в оперативном штабе 11 марта.

«Временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — говорится в сообщении оперштаба.

Исключения составят регулярные рейсы из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно. Данные направления будут обслуживаться в терминале F столичного аэропорта Шереметьево.

Чартерными рейсами будут вывозить в указанные страны их граждан и иностранцев и возвращать россиян на родину.

Также с 13 марта Россия прекратит гражданам Италии выдачу виз, кроме деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

Ранее в этот день о приостановке полетов в указанные страны на период с 13 марта по 30 апреля объявил «Аэрофлот». Корректировки в полетные планы вводят различные международные авиакомпании, в том числе германская Lufthansa, южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic и ирландская Ryanair.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В феврале организация предупреждала, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.