«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в четверг, 11 марта.

Компания перестанет производить полеты из Москвы в Аликанте, Валенсию, Малагу и Пальма-де-Майорку (Испания). Также прекращаются полеты в Марсель, Леон, Ниццу (Франция), Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт (Германия), Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью (Италия). Из Санкт-Петербурга отменяются рейсы в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин.

Также приостанавливаются полеты дочерней авиакомпании «Россия» в Ниццу (из Москвы и Санкт-Петербурга), Дюссельдорф и Гамбург (из Санкт-Петербурга).

Рейсы из Москвы в испанский Тенерифе из-за большого числа находящихся там россиян продолжатся до 20 марта на чартерной основе.

Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, смогут оформить вынужденный возврат и получить денежную компенсацию, изменить дату вылета на любой день до 31 декабря 2020 года или изменить маршрут на любые рейсы авиакомпании с датой вылета до конца года (плата за услугу взиматься не будет, но возможна доплата разницы тарифов).

7 марта «Аэрофлот» сообщил, что сократит число рейсов в Тегеран из московского аэропорта Шереметьево до одного в неделю. Он будет производиться по воскресеньям. Также авиакомпания уменьшила количество рейсов в города Китая, Южной Кореи, Вьетнама и Италии на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2 в этих странах.

Кроме того, 14 февраля Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за эпидемии, а с 7 марта запретит въезд гражданам Ирана на территорию страны.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.