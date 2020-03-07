«Аэрофлот» с 8 марта сократит количество рейсов в Иран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта сократит число рейсов в Тегеран до одного в неделю, сообщает в субботу, 7 марта, пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот» с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево–Тегеран–Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям», — говорится в заявлении.

Накануне авиакомпания уменьшила количество рейсов в города Китая, Южной Кореи, Вьетнама и Италии на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2 в этих странах.

Кроме того, 14 февраля Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за эпидемии, а с 7 марта запретит въезд гражданам Ирана на территорию страны.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым типом инфекции, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира. По состоянию на 7 марта число заболевших коронавирусом в мире превысило 102 тыс. человек, умер 3501 пациент, выздоровели 57 700 заразившихся.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.