Возвращать — неплохая примета: от авиакомпаний требуют 1,4 млрд за отмененные туры

Потери турфирм от аннулированых путевок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран составили около 2 млрд рублей, сообщили «Известиям» источники, близкие к Ростуризму и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее Ростуризм обратился в Минтранс и авиакомпании с просьбой вернуть игрокам туристического рынка деньги за авиабилеты в наиболее пострадавшие от эпидемиии коронавируса страны — речь идет о сумме до 1,4 млрд млрд рублей. Больше всего шансов вернуть деньги у туроператоров, имеющих стратегических партнеров из числа чартерных перевозчиков. Но банкротство из-за распространения коронавируса угрожает как игрокам туристического рынка, так и авиакомпаниям, предупредили эксперты.

Миллиард — на ветер

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Ростуризма, подавляющая часть аннулированных туров приходилась на Италию. По данным ведомства, в эту страну ежегодно отправляется на отдых около 1 млн россиян, в свою очередь 100 тыс. итальянцев посещают РФ.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 6 марта направила в Минтранс письмо с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть средства за билеты, забронированные в рамках туров в названные выше страны. В документе (есть у «Известий») отмечается, что из-за предупреждения Роспотребнадзора об угрозе безопасности туристов клиенты имеют право вернуть в полном объеме средства за путевки, включая стоимость авиабилетов (ст. 14 закона «Об основах туристической деятельности»). Вместе с тем туроператоры не могут получить аналогичный возврат денег у своих партнеров.

«Сложившаяся ситуация нарушает устойчивость туристического рынка, оказывает негативное влияние на сотрудничество туроператоров и авиаперевозчиков и может <..> привести к банкротству туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного и въездного туризма», — говорится в письме.

В ведомстве подтвердили отправку письма в Минтранс и авиакомпании, но отметили, что окончательный объем потерь пока не просчитан. Однако, по данным источников «Известий», речь идет сумме в 2 млрд рублей — она включает как перевозку клиента, так и его обслуживание на месте. Расчет сделан, исходя из 28 тыс. туров, забронированных до сентября 2020 года, пояснил собеседник, близкий к АТОР.

Авиаперевозка в общей стоимости турпродукта составляет 50–70%, уточняется в письме Зарины Догузовой. Таким образом, авиакомпаниям, если они пойдут навстречу туроператорам, придется вернуть от 1 до 1,4 млрд рублей.

— В случае с Китаем 90% путевок приходилось на Хайнань — то есть на пляжный отдых. Всем, кто бронировал туры на остров, но не смог туда вылететь, предлагали альтернативные направления: Тайланд, ОАЭ, Доминикану и другие, — сказали в Ростуризме.

Потери от закрытия Ирана и Южной Кореи, по словам представителя ведомства, для российских туроператоров были незначительными. А запрет на выезд китайских, а затем и корейских туристов в большей степени ударил в России по сфере HoReCa (отели, гостиницы, кафе, рестораны, бары), добавил он.

В Минтрансе «Известиям» сказали, что пока не получили обращение Ростуризма.

Тариф невозвратный

В начале марта Ростуризм предложил правительству РФ ряд мер для поддержки туроператоров на фоне распространения в мире вируса COVID-2019. Среди них отсрочка по выплатам в фонд «Турпомощь», а также по налогам с зарплат сотрудников для туроператоров, турагентов и отелей. Ведомство поднимало вопрос и о ситуации с возвратом блоков мест на рейсах в страны, не рекомендованные к посещению из-за распространения инфекции.

По словам главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, в случае с авиабилетами речь шла о местах, приобретенных по невозвратным тарифам на регулярные рейсы либо чартеры. В момент вспышки коронавируса в Италии там отдыхало 7 тыс. организованных (приехавших по турпутевкам) и 13 тыс. самостоятельных российских туристов.

На фоне сложившейся ситуации к концу лета в России может обанкротиться до 30% мелких и средних туркомпаний, прогнозировала 5 марта исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющей крупнейшие авиакомпании, «Известиям» сказали, что все разногласия между перевозчиками и турфирмами должны решаться в рамках заключенных договоров либо в суде. Возврат билетов пассажирам, приобретающим их самостоятельно, производится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

— Сегодня никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции и дальнейшим ограничением перелетов. Загрузка бортов уже сильно упала. Поэтому есть риск прохождения высокого сезона с максимальными потерями, — отметили в АЭВТ.

При этом там напомнили, что до сих пор не решен вопрос о компенсациях авиакомпаниям за скачок цен на топливо в 2018-м (речь шла о 23 млрд рублей). При этом операционные убытки перевозчиков за прошлый год, по данным ассоциации, составили порядка 40 млрд рублей.

Неизбежные банкротства

В «Уральских авиалиниях» заявили «Известиям», что уже активно ведут переговоры с туроператорами, отправляющими туристов в Италию, Израиль, Францию, Германию. Пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова отметила, что программу полетов приходится корректировать ежедневно.

— Сегодня мы отменили рейсы в Венецию из Москвы, сократили в Рим из Жуковского, также идет сокращение числа рейсов Римини–Москва. Начало выполнения перевозок из Жуковского в Милан сдвинуто на конец апреля, — сообщила Вера Гасникова.

В других крупных авиакомпаниях не ответили на запросы «Известий». По словам источника на авиарынке, чартерные компании, такие как AZUR air (основной перевозчик ANEX Tour), Nordwind (сотрудничает с Pegas), iFly (работает с TEZ Tour) готовы будут договариваться с туроператорами, чтобы разделить финансовые риски . Но как поведут себя в этой ситуации авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы, — не ясно, сказал он «Известиям».

Возвращать — не плохая примета Фото: Global Look Press/Matteo Nardone

Распространение коронавируса негативно повлияло на все сферы, связанные с туризмом, и банкротства вероятны с обеих сторон — как туроператоров, так и авиакомпаний, сказал «Известиям» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его мнению, в ситуации с авиабилетами более сильная позиция у авиакомпаний, поскольку по закону они действительно не обязаны возвращать деньги.