Онлайн в помощь: для льготников готовят покупку авиабилетов в Сети

Минтранс поддержал идею онлайн-продажи льготных авиабилетов. Для ее реализации планируется использовать базу данных Пенсионного фонда, сообщили «Известиям» в ведомстве. Запуск такой услуги избавит пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей от многочасовых очередей у касс. В 2019 году субсидированными перелетами воспользуются около 1 млн человек. Но быстро онлайн-торговлю дешевыми билетами запустить не получится –– создание необходимой нормативной базы начнется только в 2021 году, также может потребоваться техническая доработка сайта госуслуг.

«Пробить» через ПФР

Минтранс в целом поддержал онлайн-продажу субсидированных авиабилетов, рассказал «Известиям» глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. К решению этой задачи также привлекут Пенсионный фонд России. По его словам, ПФР как оператор льготных категорий граждан позволит авиакомпаниям в режиме онлайн перепроверять данные о фактическом наличии льгот у конкретного пассажира. Это позволит торговать такими билетами через сайты перевозчиков.

— Минтранс прорабатывает данную схему совместно с Пенсионным фондом, — сообщили «Известиям» в министерстве.

В ПФР также подтвердили, что принимали участие в обсуждении этой темы.

Как писали «Известия», ранее рассматривалась идея о том, чтобы позволить льготникам приобретать авиабилеты на портале госуслуг. Такая схема сейчас также обсуждается.

Государство субсидирует перелеты, компенсируя авиакомпаниям часть выпадающих доходов. Это касается рейсов из центральной России на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и обратно. Льготный тариф вдвое ниже тарифа эконом-класса. Например, из Москвы во Владивосток в этом году можно слетать за 7,4 тыс. рублей в одну сторону, в Калининград — за 3,8 тыс. рублей, следует из данных Росавиации.

Воспользоваться возможностью могут только граждане РФ — молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и их сопровождающие, члены многодетных семей. По информации Минтранса, в этом году программой субсидирования перевозок в ДФО, Крым, Калининград воспользуется около 1 млн льготников.

Льготные перевозки выполняют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», UTair, Nord Star, «Алроса», «Якутия», «ИрАэро», Nordwind, «Икар», Smartavia и «Азимут».

Сегодня в большинстве случаев льготные билеты можно купить только в кассах, из-за этого выстраиваются многочасовые очереди, отметили в ООП.

— К нам обращались пассажиры с жалобами на то, что вынуждены ночевать возле авиакасс, стоять в очереди до 30 часов, — сказал Илья Зотов.

Соавтор инициативы по онлайн-продаже льготных билетов депутат Госдумы Сергей Боярский добавил, что такая услуга позволит сэкономить людям не только время, но и деньги. Льготникам из малых населенных пунктов, где нет авиакасс, приходится добираться до областного центра, пояснил он.

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев считает, что переход в онлайн радикально упростит приобретение билетов в небольших населенных пунктах, особенно на Дальнем Востоке. Для этого нужно по запросу из системы бронирования авиакомпании получить подтверждение, что покупатель (его можно идентифицировать по паспорту) имеет право на льготу. Технические возможности для передачи такой информации уже есть, полагает эксперт.

Поработают юристы

В S7, UTair, «Уральских авиалиниях», АК «Азимут» ранее говорили «Известиям», что заинтересованы в появлении сервиса, который позволит продавать в сети дешевые билеты льготникам.

На сайтах некоторых из них уже реализована возможность приобрести субсидированные билеты, но не для всех льготных категорий (услуга доступна только пенсионерам и молодежи до 23 лет). Авторизация инвалидов и членов многодетных семей происходит лично в кассах продаж, поскольку нужно предоставить подтверждающие льготу документы, пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

–– Есть риск, что создать механизм онлайн-проверки льготников будет сложно и дорого, –– сказал «Известиям» президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. — Эффективнее просто ввести льготы для всех категорий граждан на период низкого сезона. Это обеспечит загрузку отрасли и транспортную мобильность, особенно жителям отдаленных регионов.

В реализации проекта по онлайн-продаже билетов льготникам заинтересован «Аэрофлот», следует из ноябрьского письма компании депутату Сергею Боярскому (копия есть у «Известий»). В нем отмечается, что перевозчик неоднократно выступал с инициативой использования портала госуслуг «в качестве источника авторизации». Это будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и расширению доступа к программе субсидирования авиаперевозок для населения, полагают в компании. Сейчас «Аэрофлот» ведет разработку подсистемы онлайн-продажи субсидируемых перевозок на своем сайте и в мобильном приложении для отдельных категорий граждан, идентифицировать которых по возрасту можно локально, без привлечения внешнего источника авторизации.

Для того чтобы в России стали возможны продажи авиабилетов через портал госуслуг, придется доработать не только постановление правительства, но и внести изменения в пункт 45 Федеральных авиационных правил (ФАП), сказал «Известиям» гендиректор юридической компании «Глазунов и Семёнов» Валерий Глазунов. Согласно этому пункту, перевозочные документы могут быть оформлены только авиакомпанией или уполномоченным агентом.

В Минтрансе пояснили «Известиям», что конкретные нормативные правовые акты, в которые необходимо внести изменения для онлайн-продажи авиабилетов льготным категориям граждан, пока не определены. А работу над ними планируется начать в 2021 году.

Если будет решено запустить продажи через портал госуслуг, придется доработать и его с технической точки зрения. Ранее директор производственного офиса компании «РТ Лабс» (оператор портала) Дмитрий Чуркин говорил «Известиям», что для этого потребуется от нескольких месяцев до года.

Удовлетворить превышающий предложение спрос на перелеты в рамках программы субсидирования можно либо за счет расширения финансирования, либо за счет сокращения перечня тех, кто может ею воспользоваться, полагает Олег Пантелеев. Перевод продаж в онлайн только ускорит темп, с которым билеты раскупаются: если раньше их хватало на считаные дни, теперь они будут заканчиваться через несколько часов, резюмировал эксперт.

Как писали «Известия», на совещании с вице-премьерами 18 ноября глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что в 2020 году перечень субсидируемых маршрутов на Дальний Восток будет расширен — со 152 до 176. При этом субсидии, по его словам, в среднем увеличатся на 30%, что позволит сохранить стоимость билетов для льготников на нынешнем уровне.