Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10% , рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации. Объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным . Начиная с III квартала из-за «низкого сезона» в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты.

Ускоренный рост

Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров.

В 2018-м операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей. При этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года .

–– Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV –– всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается, –– добавил Борис Шокуров.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. Повышение будет примерно в пределах 8–10%, сказал «Известиям» эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко .

Глава научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд пояснил, что объективные предпосылки рынка –– резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание –– заставят авиакомпании повышать цены в указанных пределах. Эксперт добавил, что тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7–8% по итогам года.

Андрей Крамаренко считает, что в этом году убытки авиакомпаний будут меньше, чем в прошлом. Цены на билеты растут быстрее инфляции, что позволит перевозчикам немного заработать, пояснил он. Кроме того, с 1 октября 2019 года обнуляется НДС на воздушные перевозки в обход Москвы, что положительно скажется на финансах авиакомпаний.

При этом базовые факторы, создающие убытки, по-прежнему сохраняются: стоимость авиакеросина остается очень высокой, а провозные мощности (количество мест в действующем флоте) –– избыточны, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Поэтому предпосылок для долгосрочного снижения цен нет, и с приходом нового «высокого сезона» стоимость перелетов вновь пойдет вверх.

Недоступный демпфер

С начала года стоимость керосина, по словам Бориса Шокурова, выросла на 1,5–2%, однако за прошлый год рост превысил порог в 30% . Авиатопливо –– одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер на керосин . Он вступил в действие 1 августа 2019 года. Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тыс. рублей за тонну.

Установленная кабмином планка слишком высока –– условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию , уверен Борис Шокуров.

На низкую эффективность демпфирующего механизма в одном из недавних интервью также указывал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Топ-менеджер отмечал, что его параметры рассчитаны «на стрессовый сценарий». Если бы этот механизм был введен в 2018 году, он сработал бы только в течение четырех месяцев, на которые приходились пики всплеска стоимости авиатоплива и резкий рост курса доллара. В результате из 48 млрд рублей дополнительных расходов авиакомпаний, возникших из-за увеличения цены керосина, удалось бы вернуть только 2,2 млрд рублей, отмечал глава «Аэрофлота». Виталий Савельев подчеркивал, что, хотя у авиакомпании нет планов до конца года повышать цены, она будет следить за рыночной ситуацией.

В «Уральских авиалиниях» также заявили «Известиям», что запущенный с 1 августа механизм демпфера малоэффективен. Там отметили, что он позволяет получить компенсацию только при условии значительного –– на 15% и более –– роста стоимости авиатоплива на мировом рынке. Кроме того, он не предусматривает привязки к реальным розничным ценам, по которым керосин покупают перевозчики, добавили в авиакомпании.

В пресс-службе Smartavia не стали комментировать демпфер, отметив, что прошло еще мало времени с момента его вступления в силу. Но подчеркнули, что «практически исчерпали финансовые резервы» для сдерживания цен на билеты. Другие крупные авиаперевозчики –– S7, UTair, Red Wings, а также небольшие –– Nordstar, «Азимут», «Ямал» и «Якутия» –– на момент публикации не ответили на запросы «Известий».

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до $65 за баррель. Там также подчеркнули, что это лишь одна из мер поддержки перевозчиков в условиях повышения цен на топливо. С 2015 года они получают компенсацию части расходов на приобретение керосина в размере 3024 рубля за тонну, на эти цели из бюджета в 2018 году выделили 21 млрд рублей, пояснили в ведомстве.

В Минтрансе на момент публикации на вопросы «Известий» не ответили.

Стоимость нефти до конца года не выйдет за рамки диапазона $55–65 за баррель, сказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его словам, у авиакомпаний будет больше шансов получить компенсацию, если они смогут добиться снижения планки отсечения, как это удалось сделать нефтяникам по бензину и дизельному топливу.