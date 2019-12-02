Летать не вредно: РЖД начнет торговать билетами на самолеты

Российские железные дороги (РЖД) в начале 2020 года запустят сервис, позволяющий купить билеты сразу на несколько видов транспорта — поезд, самолет, автобус и паром. Об этом сообщил директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин. Сейчас тестируется новый сайт, с помощью которого можно построить сложный маршрут, также появится мобильное приложение. Эксперты считают, что у сервиса есть перспективы, но большой популярностью он пользоваться не будет, пока в стране не внедрят единый электронный проездной документ на все виды транспорта.

РЖД планирует к 2025 году инвестировать до 7,43 млрд рублей в развитие мультимодальной цифровой платформы пассажирских перевозок. Частью системы будет и сервис, позволяющий купить билеты на разные виды транспорта. По словам Евгения Чаркина, он позволит построить мультимодальный маршрут для путешествий не только по России, но и по Европе. Для покупки проездного документа на самолет система РЖД будет интегрирована с глобальными платформами бронирования авиабилетов, такими как Amadeus.

Также будет налажено сотрудничество с европейскими железнодорожными компаниями — первыми партнерами станут Trenitalia (Италия), Deutsche Bahn AG (Германия) и SNCF (Франция), уточнил Евгений Чаркин.

Межрегиональные автобусные перевозки будут доступны пока только по России. Уже сейчас ведется интеграция системы РЖД с водным транспортом.

— Сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билеты на паром и поезд, также с точки зрения водного транспорта смотрим на Карелию и Санкт-Петербург, — отметил Евгений Чаркин.

Госкомпания с июля 2018 года тестирует бета-версию интернет-ресурса ticket.rzd.ru, который станет основой мультимодальной платформы.

Создание новой системы в перспективе должно позволить пассажирам покупать единый билет, «стыкующий железнодорожные перевозки по всем регионам России с автобусными и авиационными», сказано в стратегии развития ФПК («дочки» РЖД в дальнем следовании) до 2030 года.

С точки зрения ресурсов РЖД госкомпании под силу создать достаточно популярный сервис, считает гендиректор InfraNews Алексей Безбородов. Платформа, по мнению эксперта, сможет составить серьезную конкуренцию уже действующим универсальным билетным агрегаторам — например, Туту.ру, Biletix.

— Если железнодорожники смогут договориться с достаточно большим количеством автобусных перевозчиков, то сервис будет удобен — во всяком случае для путешествующих внутри страны, — добавил эксперт.

Основная проблема, по его мнению, заключается в отсутствии во многих российских городах удобных транспортных связок между аэропортами, вокзалами и автостанциями. Добираться от одной точки посадки до другой можно довольно долго — от 15–20 минут до нескольких часов.

Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак полагает, что создавать единую транспортную систему необходимо.

— Но она не будет иметь смысла, пока в стране не внедрят единый электронный проездной документ — такой есть, например, у компаний Lufthansa и Deutsche Bahn в Германии, — пояснил эксперт.

Покупка разных билетов на несколько видов транспорта на одном сервисе, по его мнению, не дает пассажиру существенных преимуществ.

В целом, согласно стратегии цифровой трансформации РЖД до 2025 года (презентация есть у «Известий»), размер инвестиций госкомпании в развитие IT оценивается в 100 млрд рублей. Помимо электронных сервисов для пассажиров, она включает и другие направления, в том числе мультимодальные перевозки грузов, управление тяговым подвижным составом, развитие электронной коммерции и так далее.