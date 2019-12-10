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Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

Рост издержек перевозчиков разгонит цены в I квартале 2020 года
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти. Российские перевозчики пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. Об этом предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления.

Издержки растут

Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I–III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно. Но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти на безубыточность операционной деятельности, говорится в обзоре АЭВТ (есть у «Известий»). Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров подтвердил «Известиям» подлинность документа.

В итоге убытки российских авиакомпаний за девять месяцев 2019 года составили 9,7 млрд рублей.

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— Хотя этот результат лучше, чем за девять месяцев прошлого года (16,26 млрд рублей), в преддверии традиционно убыточного IV квартала можно прогнозировать значительный финансовый убыток по итогам года, — говорится в обзоре.

В ассоциации подсчитали, что потери авиакомпаний РФ за 2019 год составят около 40 млрд рублей против 51,7 млрд в 2018-м.

Удачным для авиакомпаний оказался только III квартал — операционная прибыль составила 42,2 млрд. Таким образом, в последнем квартале года прогнозируются убытки около 30 млрд рублей.

Также у авиакомпаний в январе–сентябре значительно выросли траты на аэропортовое обслуживание (на 23%), оплату труда (18,8%), обязательное страхование (17,9%), аренду и лизинг судов (14,3%) и так далее. При этом общие затраты на топливо увеличились на 8,8%. Отчасти это связано с ростом объема перевозок — за 10 месяцев на 11,2%, до 110,3 млн человек. А керосин в III квартале даже дешевел к кварталу годом ранее — на 8,8%, до 41,6 тыс. рублей за тонну, следует из данных АЭВТ.

Вместе с тем в первом полугодии 2019-го относительно соответствующего периода 2018-го цена авиатоплива выросла: в I квартале — на 12,3%, а во II квартале — на 2,7%. В обзоре АЭВТ отмечается, что стоимость керосина на внутреннем рынке России сейчас выше, чем в Европе и США, — разница достигает 6–10 тыс. рублей за тонну.

В то же время демпфирующий механизм, в рамках которого авиакомпании с 1 августа 2019-го должны получать компенсации из бюджета при резком подорожании топлива, не работает. В АЭВТ обратили внимание на то, что последствия прошлогоднего «ценового шока», когда горючее подорожало на 34,4%, уже частично отразились на стоимости билетов. А негативное влияние роста цен на авиатопливо в 2018 году будет распространяться «и на последующие периоды» деятельности авиакомпаний.

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Как писали «Известия», чтобы механизм демпфера заработал, перевозчики просят снизить планку с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну либо увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5 (тогда возмещение вырастет с 3,02 тыс. до 7 тыс. рублей с каждой тонны топлива).

Денег нет

На практике цена топлива остается на пиковых значениях 2018 года и давление на отрасль авиаперевозок продолжится, считает Борис Шокуров. Он напомнил, что пока не принято решений по выполнению поручения президента России о выделении из резервного фонда правительства компенсаций за взрывной рост цен на топливо 2018 года.

В ноябре замглавы Минтранса Александр Юрчик говорил журналистам, что размер компенсации составит 23 млрд рублей, но в этом году перевозчики ее не получат, поскольку в резервном фонде кабмина денег нет.

— Вопрос о выделении субсидий не стоит — авиакомпании их обязательно получат. Сейчас дорабатываются ключевые аспекты: когда, кому, по каким критериям. С учетом того что источником субсидий определен резервный фонд правительства, выплаты могут состояться только в следующем году, поскольку на конец нынешнего года он практически исчерпан, — сказал «Известиям» источник в одном из профильных ведомств.

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В Минфине сказали «Известиям», что вопросы о субсидиях авиаперевозчикам необходимо адресовать в Минтранс, который является ответственным ведомством за разработку проекта постановления. В Минтрансе и Федеральной антимонопольной службе на момент публикации на запрос не ответили.

Цены на взлет

В I квартале 2020-го стоимость авиабилетов вырастет в сравнении с аналогичным периодом этого года, говорят представители билетных сервисов. В «Туту.ру» сообщили «Известиям», что средний чек при перелете экономклассом «туда-обратно» по России на январь–март увеличился на 6,5%, до 12 231 рубля, за границу — на 5%, до 26 353 рублей. У momondo.ru средняя цена билета на внутренних направлениях выросла на 13%, за рубеж — на 3,3%. А у OneTwoTrip поднялась на 18% на внутренних направлениях и на 10% — на международных.

Дороже всего продаются авиабилеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта, сказал «Известиям» директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

По данным АЭВТ, за III квартал этого года рост цен на билеты на внутренних линиях составил 10,2%, а перелеты за рубеж подешевели на 8,3%.

За девять месяцев средняя стоимость авиабилета в одну сторону на международных направлениях составила 13,7 тыс. рублей (минус 2,5%), по России — 9,7 тыс. рублей (плюс 7,8%).

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В ноябре гендиректор Utair Андрей Мартиросов заявлял о том, что ситуация в сфере авиаперевозок остается сложной. Компания негативно оценивала перспективы развития отрасли из-за низких темпов роста ВВП, а также «сохраняющихся валютных и топливных рисков», отмечал он. В пресс-службе перевозчика добавили, что в этом году ситуация улучшилась благодаря низким темпам роста цен на топливо, но «возникший в 2018-м перекос пока сохраняется».

Официальный представитель Smartavia Виктор Аношкин сказал «Известиям», что, по предварительным оценкам, из-за скачка цен на керосин в прошлом году авиакомпания потеряла 404 млн рублей. Он добавил, что перевозчик придерживается гибкой тарифной политики. Другие крупные авиакомпании на запросы на момент публикации не ответили.

Главный эксперт института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов считает, что у перевозчиков практически не осталось внутренних резервов для снижения издержек. По его мнению, из этой ситуации есть всего два выхода: поднимать цены на перелеты либо увеличивать объем госсубсидий.

— При этом финансовую помощь нужно направлять туда, где она более востребована. Так, за счет субсидий нужно снижать цены не на маршруте Москва–Сочи, а, например, из Якутска в Тикси, — сказал он.

Государству также необходимо снижать требования к малым аэропортам по транспортной безопасности и количеству персонала, полагает эксперт. Это, в свою очередь, позволит уменьшить стоимость аэропортовых услуг для авиакомпаний в небольших городах.

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